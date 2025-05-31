Строительство третьего переезда через железную дорогу в Зеленограде откладывается на неопределенный срок. Проект снова надо переделать, чтобы учесть строительство ВСМ 31.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Так и не начавшись, остановлено строительство подъездных дорог к тоннелю в Алабушево. С подрядчиком расторгли контракт, а проект будут переделывать из-за очередной «увязки» с другим проектом — высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург (ВСМ).

Речь идёт о масштабном строительстве транспортной развязки между Западной промзоной и 14-м микрорайоном — дорогами к будущему тоннелю под путями Октябрьской железной дороги. В феврале был заключен контракт с подрядчиком на 2 миллиарда рублей, построить подъездные дороги планировалось к лету 2026 года. Спустя три месяца контракт расторгли по соглашению сторон (работы не начинались, денег не заплатили).

В градостроительном комплексе Москвы долго думали над вопросами «Зеленоград.ру» — что происходит и по какой причине? — и в конце концов ответили: «Возникла необходимость корректировки проектной документации в части увязки проектных решений со смежным проектом по строительству ВСМ».

Строительство ВСМ уже учитывали в проекте тоннеля в Алабушево: проектирование начали еще в 2020 году, экспертиза положительно оценила документацию в 2022-м, но затем потребовалась корректировка — повторное положительное заключение экспертизы проект получил в 2024-м. В нём должны были учесть и проект тоннеля, как части общей конструкции развязки, и перспективное строительство ВСМ. Что конкретно надо корректировать сейчас, почему, сколько времени на это нужно — не уточнили.

Тоннелем и ВСМ занимается РЖД. Как узнал «Зеленоград.ру», ещё в прошлом году железнодорожники и Москва согласовали проект тоннеля «в виде единой конструкции с учетом уширения до двуствольного и смещения створа». Проще говоря, проект тоннеля переделали. Это решение повлекло необходимость перепроектирования подъездных дорог. Почему сейчас подрядчику дали проект без учета этих прошлогодних изменений, непонятно.

Также предстоит передвинуть опоры ЛЭП, исключить из проекта работы, которые должен выполнять не подрядчик Москвы, а РЖД, переделать документы в части расположения улично-дорожной сети, выделить устройство шумозащитных экранов в отдельный этап строительства и прочее. Сколько времени займёт вся эта переделка проекта, неизвестно. После корректировки «Управление дорожно-мостового строительства» (подведомственно московскому департаменту строительства) снова объявит конкурс на строительство подъездных дорог.

В Алабушево опоры ЛЭП уже переносят. Ведутся работы по строительству ВСМ в Крюково, Малино, между Фирсановкой и Сходней, в Химках и далее до Москвы. Это земляные работы и строительство железнодорожных мостов. Пути будут укладывать в последнюю очередь — сначала строят инфраструктуру магистрали. Такими темпами могут сначала построить и тоннель под железной дорогой в Алабушево, а затем протянуть к нему автодороги.

Эти дороги должны подойти к тоннелю с двух сторон: от улицы Михайловка в 14-м микрорайоне и от улицы Конструктора Лукина в Западной промзоне (территория Особой экономической зоны). Проект подразумевает строительство инженерных сетей РЖД и городских инженерных коммуникаций, очистного сооружения, промежуточных складов, временных дорог, шумозащитных экранов. А также снос 78-ми капитальных строений в Алабушево — дорога пройдёт через частный сектор. Это жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки по адресам: улица Островского, дома 1, 3, 5, 7, 9, 15; переулок Южный, дома 1, улица Заводская, 12, улица 4-й тупик, дома 1 и 2.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, всм москва—санкт-петербург, сюжет: строительство тоннеля в алабушево
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