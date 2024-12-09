Объявлен конкурс на масштабное строительство транспортной развязки между старым и новым городом — Западной промзоной и 14-м микрорайоном. Путепровод состоит из уличных подъездных дорог и тоннеля под железной дорогой в Алабушево. Дороги построят точно, а будет ли одновременно сделан тоннель — пока непонятно.
На работы выделено почти два миллиарда рублей и отпущено полтора года. Заказчик стройки — московское «Управление дорожно-мостового строительства», отвечающее только на наземную часть проекта. А прокол в насыпи Октябрьской железной дороги должны строить РЖД. Тем не менее, в документах конкурса говорится о тоннеле как о неотъемлемой части проекта. В октябре в РЖД сообщили, что пока разрабатывают проект сооружения.
Наземная часть проекта — дороги к тоннелю от улицы Михайловка в 14 микрорайоне и от улицы Конструктора Лукина в Западной промзоне (территория Особой экономической зоны). Плюс строительство инженерных сетей РЖД и городских инженерных коммуникаций, очистного сооружения, промежуточных складов, временных дорог, шумозащитных экранов, переустройство ЛЭП. А также снос 78-ми капитальных строений в Алабушево — дорога пройдёт через частный сектор. Это жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки по адресам: улица Островского, дома 1, 3, 5, 7, 9, 15; переулок Южный, дома 1, улица Заводская, 12, улица 4-й тупик, дома 1 и 2.
Стройка затронет улицы Александровку (в районе роддома), Михайловку, Конструктора Лукина, Алабушевскую, проезд 684. Здесь будут поэтапно перекрывать полосы движения. Остановку «Корпус 1420» перенесут на 98 метров с одной стороны дороги (в сторону Михайловки) и на 49 метров с другой. Бытовые городки рабочих устроят в районе автокомбината (автобазы) и на улице Михайловка. Проезд к участкам строительных работ — всё по тем же Александровке, Михайловке, Алабушевской, Конструктора Лукина и проезду 684. Проектом организации строительства предусмотрено «акустические непрозрачное» сплошное ограждение со стороны жилых домов 14-го микрорайона и частного сектора в Алабушево.
На подъездных дорогах будет по две полосы движения в каждом направлении. На пересечении улицы Конструктора Лукина, проезда 684 и будущего проезда 683 — кольцевая развязка с тремя полосами движения. Со стороны нового города проложат проезд 627. Он будет начинаться в районе конечной автобусной станции в 14-м микрорайоне, пройдёт через лес и село Алабушево. Автобусные остановки предусмотрены в проездах 684 (возле кольцевой развязки), 627 (в Алабушево) и у пересечения Михайловки и Алабушевской улиц. Везде должны сделать тротуары, местами — велодорожки. На новой дороге поставят пять светофоров.
Трасса пересечёт русла реки Сходни и Андреевского (Алабушевского) ручья. В районе коллектора русло засыплют. Состоянию водных биоресурсов и среде их обитания будет нанесён ущерб, говорится в проекте. Его оценили в 122 килограмма (видимо, общий вес утраченной в перспективе рыбы). В качестве компенсации застройщику предложено выпустить молодь стерляди в Оку.
В зоне стройки растут 970 деревьев и около 5 тысяч кустарников. Это, среди прочих, сосны, ели, дубы, липы, березы, ольха, рябины, яблони, вишни, сливы. Вырубят 943 дерева (из них аварийных и сухих 58) и почти все кусты. Компенсация предполагается за 540 деревьев и 1098 кустов — посадят крупномеры и кустарники, в том числе 625 в виде живой изгороди. Высадят березы, ивы, клены, липы, дерен, барбарис, спирею.
Что касается 6-метрового тоннеля, то в документации говорится об одноочковом сооружении — то есть это один большой прокол в насыпи ОЖД, а не два, как обсуждалось. Это строительство связано с возведением эстакады для поездов ВСМ — мост проходит над въездом в тоннель. Очередность работ предполагает строительство тоннеля после устройства подъездных дорог, но допускается одновременное строительство.