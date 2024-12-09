Объявлен конкурс на масштабное строительство транспортной развязки между старым и новым городом — Западной промзоной и 14-м микрорайоном. Путепровод состоит из уличных подъездных дорог и тоннеля под железной дорогой в Алабушево. Дороги построят точно, а будет ли одновременно сделан тоннель — пока непонятно.

На работы выделено почти два миллиарда рублей и отпущено полтора года. Заказчик стройки — московское «Управление дорожно-мостового строительства», отвечающее только на наземную часть проекта. А прокол в насыпи Октябрьской железной дороги должны строить РЖД. Тем не менее, в документах конкурса говорится о тоннеле как о неотъемлемой части проекта. В октябре в РЖД сообщили, что пока разрабатывают проект сооружения.

Наземная часть проекта — дороги к тоннелю от улицы Михайловка в 14 микрорайоне и от улицы Конструктора Лукина в Западной промзоне (территория Особой экономической зоны). Плюс строительство инженерных сетей РЖД и городских инженерных коммуникаций, очистного сооружения, промежуточных складов, временных дорог, шумозащитных экранов, переустройство ЛЭП. А также снос 78-ми капитальных строений в Алабушево — дорога пройдёт через частный сектор. Это жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки по адресам: улица Островского, дома 1, 3, 5, 7, 9, 15; переулок Южный, дома 1, улица Заводская, 12, улица 4-й тупик, дома 1 и 2.