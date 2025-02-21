Масштабным строительством транспортной развязки между Западной промзоной и 14-м микрорайоном займётся «Московская инженерно-строительная компания» (МИСК). Она занималась, среди прочего, реконструкцией моста, строительством дорог и переходов в Зеленограде.

Контракт на строительство развязки стоимостью почти два миллиарда рублей должны были подписать еще в январе. Но появился протокол о том, что единственный участник конкурса уклонился от подписания контракта. Как выяснилось, это были какие-то технические проблемы электронной торговой площадки Росэлторг. После жалобы в ФАС этот протокол отменили. Теперь контракт заключен между московским «Управлением дорожно-мостового строительства» и МИСК. На его исполнение дается 538 дней — летом 2026 года всё должно быть построено.

«Всё» — это только подъездные дороги к тоннелю под путями Октябрьской железной дороги в Алабушево. Сам тоннель пока не строят, а ещё проектируют. В январе в РЖД сообщили, что «Мосжелдорпроект» запросил исходные данные у «Управления дорожно-мостового строительства», чтобы «увязать проект с перспективным развитием улично-дорожной сети» — то есть, со строительством подъездных дорог, которое вскоре должно начаться. И проекту тоннеля еще предстоит пройти госэкспертизу. Сроки не уточняются. Можно ли параллельно строить подъездные дороги и тоннель, тоже непонятно — «технология будет определена после получения положительного заключения экспертизы».

Сейчас предстоит построить дороги к будущему тоннелю с двух сторон: от улицы Михайловка в 14-м микрорайоне и от улицы Конструктора Лукина в Западной промзоне (территория Особой экономической зоны). Кроме того, проект подразумевает строительство инженерных сетей РЖД и городских инженерных коммуникаций, очистного сооружения, промежуточных складов, временных дорог, шумозащитных экранов, переустройство ЛЭП. А также снос 78-ми капитальных строений в Алабушево — дорога пройдёт через частный сектор. Это жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки по адресам: улица Островского, дома 1, 3, 5, 7, 9, 15; переулок Южный, дома 1, улица Заводская, 12, улица 4-й тупик, дома 1 и 2. Стройка затронет улицы Александровку (в районе роддома), Михайловку, Конструктора Лукина, Алабушевскую, проезд 684. Здесь будут поэтапно перекрывать полосы движения.

МИСК в своё время (12-13 лет назад) строил часть моста через городской пруд на Центральном проспекте, прилегающие дороги, сквозной проезд в промзоне Алабушево, пешеходный мост возле остановки «Парк Победы» и другие объекты в Зеленограде. Также компания строила транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и дороги Ложки-Поварово-Пятница.