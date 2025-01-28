Строительство подъездных путей к тоннелю в Алабушево откладывается. Сам тоннель всё ещё проектируют 28.01.2025 ZELENOGRAD.RU

Масштабное строительство транспортной развязки между старым и новым городом — Западной промзоной и 14-м микрорайоном — снова буксует. Победитель конкурса не стал подписывать контракт за два миллиарда

Путепровод состоит из уличных подъездных дорог и тоннеля под железной дорогой в Алабушево. За строительство тоннеля — прокола в насыпи под Октябрьской железной дорогой — отвечает РЖД, и этот процесс тянется долго. А с подъездными дорогами — наземной частью сооружения — дело вроде бы сдвинулось: в декабре московское «Управление дорожно-мостового строительства» объявило тендер на строительство. С единственным его участником АО «МИСК» могли подписать контракт, по условиям которого в феврале должны были начаться работы. Но что-то пошло не так. По официальной версии заказчика, размещенной на портале госзакупок, подрядчик уклонился от подписания контракта. В протоколе сообщается, что «МИСК» хотел подписать с заказчиком некий протокол разногласий в электронном и бумажном виде, но не смог из-за внеплановых технических работ на электронной торговой площадке Росэлторг. А бумажный документ законом о контрактной системе не предусмотрен.

На работы было отведено полтора года, они оценивались почти в два миллиарда рублей. Что за разногласия возникли у заказчика с подрядчиком, неизвестно, но теперь надо ждать объявления нового тендера на строительство подъездных дорог. Между ними должен быть тоннель, это часть путепровода. Его проектируют уже несколько лет. Сейчас в РЖД «Зеленоград.ру» сообщили, что проектом занимается «Мосжелдорпроект», он запросил исходные данные у московского «Управления дорожно-мостового строительства», чтобы увязать проект с «перспективным развитием улично-дорожной сети» — то есть, со строительством подъездных дорог. Проектной документации еще предстоит пройти госэкспертизу. Сроки не уточняются. Можно ли параллельно строить подъездные дороги и тоннель, тоже непонятно — «технология будет определена после получения положительного заключения экспертизы».

Наземная часть проекта — это дороги к тоннелю от улицы Михайловка в 14 микрорайоне и от улицы Конструктора Лукина в Западной промзоне (территория Особой экономической зоны). Плюс строительство инженерных сетей РЖД и городских инженерных коммуникаций, очистного сооружения, промежуточных складов, временных дорог, шумозащитных экранов, переустройство ЛЭП. А также снос 78-ми капитальных строений в Алабушево — дорога пройдёт через частный сектор. Это жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки по адресам: улица Островского, дома 1, 3, 5, 7, 9, 15; переулок Южный, дома 1, улица Заводская, 12, улица 4-й тупик, дома 1 и 2. Стройка затронет улицы Александровку (в районе роддома), Михайловку, Конструктора Лукина, Алабушевскую, проезд 684. Здесь будут поэтапно перекрывать полосы движения.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, алабушево, сюжет: строительство тоннеля в алабушево
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