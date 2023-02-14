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Поликлинику в 9 микрорайоне готовят к открытию после капремонта: оборудование, врачи, проход и парковка 14.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Капитальный ремонт в поликлинике 9 микрорайона планируют завершить в марте, сейчас для неё закупается оборудование, необходимое для открытия — поликлинику оснащают удобствами для пациентов и врачей, от автоматических бахилонадевателей до табло электронной очереди. Появится ли в ней компьютерный томограф, каким будет парк медицинского оборудования, увеличится ли штат врачей и как будет организован доступ на территорию поликлиники, вокруг которой появился забор — на эти вопросы «Зеленоград.ру» получил ответы в городской администрации.

Что сейчас происходит

Точные даты открытия поликлиники (поликлинического отделения №5 ГКБ им. Кончаловского в корпусе 911) по-прежнему неизвестны, но последний заявленный срок окончания ремонтных работ пока подтверждают — капремонт завершится до конца марта, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте здравоохранения.

Сейчас в поликлинику закупают сенсорный информационный киоск, настенные информационные табло для системы электронной очереди (16 шт), автоматические бахилонадеватели (три штуки), кулеры для питьевой воды (22 шт), напольные зарядные USB станции для общественных мест и много других мелочей: зеркала, телевизоры, автоматические освежители воздуха, бесконтактные дезинфекторы, а также сейфы, настольные лампы, чайники, микроволновки, холодильники и т. п. Медицинскую мебель, инструменты и оборудование по многим позициям для поликлиники закупали еще летом и осенью.

Какое будет оборудование

На вопрос редакции, появится ли в поликлинике компьютерный томограф, — заявку на него ГКБ им. Кончаловского подавала еще в 2019 году, и установить его планировали именно после капремонта, — в департаменте здравоохранения ответили отрицательно: размещение аппаратов КТ в здании поликлиники не предусмотрено.

Для пациентов будет доступен типовой набор кабинетов функциональной и лучевой диагностики: ЭКГ и исследование функции внешнего дыхания, суточный мониторинг артериального давления и холтеровское мониторирование, рентген, УЗИ и маммограф.

Будет ли больше врачей

Ранее правительство Москвы собиралось нанять больше специалистов и провести дополнительное обучение персонала к окончанию капремонта, но сейчас об увеличении штата речи не идёт, по крайне мере, на вопрос редакции об этом в департаменте никак не отреагировали. Описывая суть и смысл капремонта, там говорят о «стандартном наборе врачей-специалистов». Кто входит в этот набор — неизвестно, но специалистов явно больше не станет. Скорее наоборот: из Зеленограда в Москву систематически убирают врачей специалистов, объясняя это необходимостью повысить качество медуслуг. Сейчас убирают врачей-ревматологов, в прошлом году эта централизация коснулась онкологической помощи.

Суть и смысл капитального ремонта поликлиники — в том же повышении качества и доступности медицинской помощи, считают в мэрии Москвы. Это должно произойти за счет оснащения поликлиники новым, технологичным, современным оборудованием, «соответствующим мировым стандартам и позволяющим быстро и эффективно проводить необходимые обследования в шаговой доступности». Новая понятная навигация в здании и удобное зонирование помещений «позволят минимизировать временные затраты на получение медицинских услуг», современные интерьеры обеспечат удобство и комфорт для пациентов и медицинского персонала, обещают в департаменте здравоохранения.

Реакция на это читателей «Зеленоград.ру» самая разная. От «зачем эта мишура - лучше бы набрали квалифицированных врачей» до «скорей бы открыли» и «ничего, что долго ремонтируют — лишь бы сделали на совесть».

Что с забором и парковкой

Ремонт поликлиники начался в марте 2021 года и растянулся на два года вместо одного. Неофициально в комментариях читатели объясняли это большой текучкой кадров среди рабочих из-за оттока мигрантов или несвоевременной выплаты зарплат, а также изменениями цен на материалы, «которые сейчас скачут каждый день». Недавно горбольница сообщила о том, что отделочные работы в здании завершены на 95%, практически все помещения готовы, идут пуско-наладочные работы инженерных систем, завезли большую часть мебели, идет запуск лифтов.

Территорию поликлиники в ходе капремонта обнесли новой оградой, внутрь которой попали деревья, пострадавшие при её установке, и удобные для местных жителей пешеходные маршруты. За периметром ограждения оказалась и парковка перед входом в поликлинику. На вопросы «Зеленоград.ру» о том, смогут ли такси и автомобили по-прежнему подвозить пациентов ко входу и парковаться рядом, в каком режиме будут работать новые ворота поликлиники, а также калитки для пешеходов — ответов пока нет: «Вопрос парковки, а также пропускного режима на территории поликлиники в настоящий момент прорабатывается».

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Метки:
микрорайон 9, поликлиника
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Поликлинику в 9 микрорайоне готовят к открытию после капремонта: оборудование, врачи, проход и парковка Новости
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