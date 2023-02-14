Будет ли больше врачей

Ранее правительство Москвы собиралось нанять больше специалистов и провести дополнительное обучение персонала к окончанию капремонта, но сейчас об увеличении штата речи не идёт, по крайне мере, на вопрос редакции об этом в департаменте никак не отреагировали. Описывая суть и смысл капремонта, там говорят о «стандартном наборе врачей-специалистов». Кто входит в этот набор — неизвестно, но специалистов явно больше не станет. Скорее наоборот: из Зеленограда в Москву систематически убирают врачей специалистов, объясняя это необходимостью повысить качество медуслуг. Сейчас убирают врачей-ревматологов, в прошлом году эта централизация коснулась онкологической помощи.

Суть и смысл капитального ремонта поликлиники — в том же повышении качества и доступности медицинской помощи, считают в мэрии Москвы. Это должно произойти за счет оснащения поликлиники новым, технологичным, современным оборудованием, «соответствующим мировым стандартам и позволяющим быстро и эффективно проводить необходимые обследования в шаговой доступности». Новая понятная навигация в здании и удобное зонирование помещений «позволят минимизировать временные затраты на получение медицинских услуг», современные интерьеры обеспечат удобство и комфорт для пациентов и медицинского персонала, обещают в департаменте здравоохранения.

Реакция на это читателей «Зеленоград.ру» самая разная. От «зачем эта мишура - лучше бы набрали квалифицированных врачей» до «скорей бы открыли» и «ничего, что долго ремонтируют — лишь бы сделали на совесть».