«Не мешало бы чиновникам сначала самим проехать до больницы»

«Как с больными суставами добираться, почему наш город лишают врачей-специалистов, кто это придумал, и кто за это отвечает? — написала в редакцию «Зеленоград.ру» 80-летняя жительница округа Маргарита. Раз в два-три месяца она наблюдается у ревматолога Алины Ильиной в поликлинике в 20-м микрорайоне (а в начале лечения надо было чаще). «Хороший, знающий врач. Прикрепленных пациентов к ревматологу много — запись надо ловить за две недели».

С марта Маргарите придётся ездить в 52-ю больницу на Пехотной улице в Москве — это станция метро «Октябрьское поле», дальше две остановки на автобусе и пройти 600 метров. Можно также доехать от метро «Щукинская», «Сокол» или «Панфиловская» МЦК. Суть не меняется — ездить людям с тяжелыми заболеваниями придется далеко.

«Обидно за такое отношение к жителям города, которым нужны специалисты, — говорит Маргарита, — это же люди с больными суставами. Нет гематолога, теперь ревматолога. Кто следующий? Прежде чем принимать такое решение, не мешало бы чиновникам проехать от 52-й больницы до Зеленограда на общественном транспорте».