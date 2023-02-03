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Врачей-ревматологов убирают из Зеленограда. Пациентам придется ездить в Москву 03.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Сейчас ревматологи принимали в зеленоградских поликлиниках и больнице. Но с февраля-марта пациентам придется ездить в московскую больницу, к которой Зеленоград «прикрепили» вместе с Северным, Северо-Западным и Западным округами. Власти говорят, что пациентам станет удобней, но не учитывают особенное расположение Зеленограда. Если из самой дальней точки других округов москвичам ехать максимум час, то зеленоградцам — не меньше полутора. При этом врачи-специалисты исчезают из Зеленограда уже не первый год — жертвой этой оптимизации уже пали онкологи и гематологи.

«Не мешало бы чиновникам сначала самим проехать до больницы»

«Как с больными суставами добираться, почему наш город лишают врачей-специалистов, кто это придумал, и кто за это отвечает? — написала в редакцию «Зеленоград.ру» 80-летняя жительница округа Маргарита. Раз в два-три месяца она наблюдается у ревматолога Алины Ильиной в поликлинике в 20-м микрорайоне (а в начале лечения надо было чаще). «Хороший, знающий врач. Прикрепленных пациентов к ревматологу много — запись надо ловить за две недели».

С марта Маргарите придётся ездить в 52-ю больницу на Пехотной улице в Москве — это станция метро «Октябрьское поле», дальше две остановки на автобусе и пройти 600 метров. Можно также доехать от метро «Щукинская», «Сокол» или «Панфиловская» МЦК. Суть не меняется — ездить людям с тяжелыми заболеваниями придется далеко.

«Обидно за такое отношение к жителям города, которым нужны специалисты, — говорит Маргарита, — это же люди с больными суставами. Нет гематолога, теперь ревматолога. Кто следующий? Прежде чем принимать такое решение, не мешало бы чиновникам проехать от 52-й больницы до Зеленограда на общественном транспорте».

Зачем власти это делают

«Москва уже несколько лет успешно идет по пути создания центров компетенций — специализированных учреждений, где сосредоточены лучшие профессиональные и технологические ресурсы столичного здравоохранения", — написал Маргарите главный врач 52-й больницы и отметил плюсы: полный цикл диагностики и лечения в одном месте, увеличенное время приема, льготные лекарства, пожизненное диспансерное наблюдение и прочее. Особняком в этом списке стоит "прикрепление пациентов по территориальному признаку" - для Зеленограда это выглядит издевательством, а не преимуществом.

Ещё в мэрии говорят, что «раньше пациент посещал несколько медучреждений, чтобы получить консультации специалистов, пройти исследования, установить диагноз и начать специализированную терапию», то теперь можно "закрепить ответственность за каждого пациента на конкретное медицинское учреждение".

Посещали ли зеленоградцы с ревматологическими патологиями несколько разных медучеждений, чтобы поставить диагноз, неизвестно (напишите в комментариях о вашем опыте): к ревматологу обычно попадают по направлению терапевта, исследования могли проводить в разных поликлиниках или в больнице, но в пределах Зеленограда, что в любом случае ближе и удобнее, чем ездить в Москву, даже такси по городу в разы дешевле такси в Москву. Тем более, сложно ездить в Москву пожилым людям, пациентам с сильными болями, вообще плохо себя чувствующим и передвигающимся больным людям. Говоря о маршрутизации, в мэрии имеют в виду управление потоками пациентов, а не доставку больных в специализированный центр за счет города. Все поездки — за свой счет.

Зеленограду не повезло

В прошлом году прекратился прием в Зеленограде единственного оставшегося врача-гематолога — больных перевели в ту же 52-ю больницу. До того, в 2020-м, Зеленоград «привязали» к онкологической больнице №62. Она вообще находится далеко от метро, в поселке Истра Красногорского района Московской области. Из Зеленограда онкологическим больным ехать туда не менее трех часов с учетом чистого времени в пути и ожидания двух автобусов. С дорожными пробками может быть больше.

Сегодня мэр Собянин отчитался о результатах этих изменений в онкологической помощи — по его мнению результаты хорошие. А те зеленоградцы, которые не смогли получить получать адекватное лечение из-за плохой транспортной доступности онкологических центров, вряд ли повлияли на позитивную общемосковскую статистику, которой хвастается Собянин. При этом департамент здравоохранения традиционно отказывается предоставлять детальную статистику в разрезе зеленоградского округа.

Похоже, это проблема именно Зеленограда, ведь другим «замкадышам» повезло больше: свой онкологический центр есть в Коммунарке, ещё один обещают построить в Сколково. А пациенты из Зеленограда продолжат числится «москвичами», получать медицинскую помощь по остаточному принципу и по пути с очередного приема у онколога, гематолога или ревматолога с боем брать 400-е автобусы (на которые, по мнению того же Собянина, очереди «практически полностью исчезли»).

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Что дальше делать?

На базе 52-й больницы начал работать нефрологический центр для пациентов из Зеленограда. Так что, возможно, скоро и нефрологов в нашего городе не останется. Проблема с доступностью медицинской помощи может, к сожалению, коснуться каждого — если даже сейчас вы или ваши близкие здоровы. С одной стороны, у специализированных медицинских центров, которые создаёт мэрия, есть очевидные плюсы. Но с другой — нужно учитывать особенности Зеленограда. Попытки неофициально поднять эту тему с зеленоградскими чиновниками и депутатами пока не привели к результату.

Поэтому, по просьбе жителей, «Зеленоград.ру» начинает общественную кампанию, цель которой — учесть удаленность Зеленограда при внедрении новых стандартов медицинской помощи в Москве и обеспечить транспортную доступность новых многопрофильных центров для пациентов из нашего города. Если вы поддерживаете эту цель, пожалуйста, оставьте попдись в форме по ссылке или заполните форму ниже

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Метки:
медицина, нефролог
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