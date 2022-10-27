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Срок ремонта поликлиники в 9-м микрорайоне удвоился относительно первоначальных планов 27.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Слухи об очередном срыве сроков ремонта поликлиники в 9-м микрорайоне подтверждаются. Если раньше говорили о конце 2022 года, то теперь — первый квартал 2023. То есть, поликлиника вновь пациентов примет скорее всего в марте-апреле.

Об этом сообщил заместитель префекта Александр Чеботарев в ответ на запрос жителя. Он ссылается на информацию из горбольницы и «график департамента здравоохранения».

Что бы там ни заявляли, сроки завершения работ переносят уже не первый раз. Поликлинику закрыли на ремонт в начале марта 2021 года. Сначала говорили, что сделают всё за год. Но через год — в марте 2022-го — обещали завершить к осени. Осенью — к концу года. А в конце года — в марте. Таким образом, срок ремонта удвоился.

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Метки:
микрорайон 9, поликлиника
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