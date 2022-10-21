Как идёт ремонт в поликлинике в 9-м микрорайоне показала зеленоградская горбольница. Судя по опубликованным фотографиям, открыть поликлинику в декабря-январе, как обещали раньше, может не получиться. На прямой вопрос — когда поликлинику откроют для пациентов — редакции ответили: «Когда будут окончены все работы».
О сроках введения поликлиники в эксплуатацию ничего не сообщается. «Следим за ходом работ и будем держать вас в курсе!» — пишет горбольница.
Последний озвученный на сегодня «дедлайн» ремонтных работ — конец 2022 года. После этого открыть поликлинику обещают через две недели. Однако, среди жителей уже пошли слухи, что поликлиника откроется не раньше марта. «Точно ещё год будут ковыряться — там ещё куча работ предстоит!» — комментируют фотографии ремонта в чате 9-го микрорайона.
«Поликлиника начнет принимать пациентов, когда будут окончены все работы, — прокомментировали вопрос о переносе открытия на март в горбольнице. — Мы регулярно информируем жителей, как идет ремонт и оснащение корпуса 911. Обязательно сообщим об открытии обновленного здания и своевременно дадим всю необходимую для его пациентов информацию».