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Как идет ремонт поликлиники в 9-м микрорайоне и когда она откроется для пациентов (кажется, позже обещанного срока) 21.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Как идёт ремонт в поликлинике в 9-м микрорайоне показала зеленоградская горбольница. Судя по опубликованным фотографиям, открыть поликлинику в декабря-январе, как обещали раньше, может не получиться. На прямой вопрос — когда поликлинику откроют для пациентов — редакции ответили: «Когда будут окончены все работы».

Ход ремонта в фотографиях и рассказах горбольницы
Когда поликлинику откроют для пациентов

О сроках введения поликлиники в эксплуатацию ничего не сообщается. «Следим за ходом работ и будем держать вас в курсе!» — пишет горбольница.

Последний озвученный на сегодня «дедлайн» ремонтных работ — конец 2022 года. После этого открыть поликлинику обещают через две недели. Однако, среди жителей уже пошли слухи, что поликлиника откроется не раньше марта. «Точно ещё год будут ковыряться — там ещё куча работ предстоит!» — комментируют фотографии ремонта в чате 9-го микрорайона.

«Поликлиника начнет принимать пациентов, когда будут окончены все работы, — прокомментировали вопрос о переносе открытия на март в горбольнице. — Мы регулярно информируем жителей, как идет ремонт и оснащение корпуса 911. Обязательно сообщим об открытии обновленного здания и своевременно дадим всю необходимую для его пациентов информацию».

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Метки:
микрорайон 9, поликлиника, Городская поликлиника № 201 (корпус 911)
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