Когда поликлинику откроют для пациентов

О сроках введения поликлиники в эксплуатацию ничего не сообщается. «Следим за ходом работ и будем держать вас в курсе!» — пишет горбольница.

Последний озвученный на сегодня «дедлайн» ремонтных работ — конец 2022 года. После этого открыть поликлинику обещают через две недели. Однако, среди жителей уже пошли слухи, что поликлиника откроется не раньше марта. «Точно ещё год будут ковыряться — там ещё куча работ предстоит!» — комментируют фотографии ремонта в чате 9-го микрорайона.

«Поликлиника начнет принимать пациентов, когда будут окончены все работы, — прокомментировали вопрос о переносе открытия на март в горбольнице. — Мы регулярно информируем жителей, как идет ремонт и оснащение корпуса 911. Обязательно сообщим об открытии обновленного здания и своевременно дадим всю необходимую для его пациентов информацию».