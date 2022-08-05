Когда о сроках ремонта говорят чиновники, они часто имеют в виду срок завершение ремонтных работ. А обычный человек, разумеется, хочет узнать, когда поликлиника откроется для пациентов.

Оказалось, что срок между завершением ремонта и открытием поликлиник для пациентов — две недели. Об этом «Зеленоград.ру» рассказали в департаменте здравоохранения. Про две недели департамент ответил и по поводу детской поликлиники в 8-м районе и по поводу взрослой в 9-м. Поэтому, можно предположить, что это стандартное время. Вероятно, по опыту ремонта поликлиник в Москве, в департаменте знают, что этого времени хватит, чтобы врачи с вещами и документами вернулись в обновленное здание.

Таким образом можно понять, не позднее какой даты откроется каждая из четырёх закрытых поликлиник:

взрослая поликлиника в 9-м: последний названный срок «до конца года», плюс две недели, итого — не позднее 15 января 2023 года



детская поликлиника в 8-м: официальный срок окончания работ — второй квартал 2023 года, плюс две недели, итого — не позднее 15 июля 2023 года

взрослые поликлиники во 2-м и 14-м: единственный известный срок окончания работ «до конца 2023 года», плюс две недели, итого — не позднее 15 января 2024 года

Впрочем, это всё планы. А они не всегда выполняются. Перед глазами пример ремонта поликлиники 9-м микрорайоне. Работы там начались в марте прошлого года. Сначала официально говорили, что они закончатся через год, то есть в марте 2022-го. Затем — «в первом полугодии 2022-го». Нынешней весной речь шла уже о третьем квартале или об осени. Сейчас — «до конца года».