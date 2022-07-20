Поликлиническое отделение горбольницы №3, расположенное в корпусе 225, закроется на капитальный ремонт с 25 июля. Врачи на время ремонта продолжат работу в поликлинике на Каштановой аллее (бывшая 65-я), часть обследований будут делать в поликлинике в 20-м микрорайоне. Перекрепляться к другой поликлинике пациентам не надо. Рассказываем подробно, куда переведут пациентов и что изменится в здании после ремонта.
Запись к врачам ведётся, как и раньше — необходимые изменения в систему ЕМИАС уже внесены. Пациентов просят обращать внимание на адрес здания, где будет проходить прием, и номер кабинета.
- Основные врачи — терапевтическое отделение, консультативно-диагностическое отделение (кабинеты дежурных врачей, фельдшеров, врачей-специалистов: оториноларинголога, уролога, хирурга, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, невролога, функциональной диагностики), прививочный кабинет, процедурный кабинет, кабинет КЭР, кабинет приема биоматериала, медицинские посты, стойка информации, фильтр-кабинет ОРВИ — поликлиническое отделение №1 по адресу Каштановая аллея, дом 2, строение 7. Проезд автобусами № 1, 2, 2К, 7, 27 — до остановки «Поликлиника», автобусами № 10, 31, 19 — до остановки «Городская больница»
- Ультразвуковая диагностика — поликлиническое отделение № 1 на Каштановой аллее, поликлиническое отеделение №2 в корпусе 2042, в главном корпусе горбольницы на Каштановой аллее, дом 2, строение 1 (1 этаж)
- Рентгенологические исследования — поликлинические отделения № 1 на Каштановой аллея и № 2 в корпусе 2042
- Флюорографические исследования — поликлинические отделения № 1 на Каштановой аллея и № 2 в корпусе 2042
- Маммографические исследования — поликлиническое отделение №2 в корпусе 2042
- Выдача льготных лекарств — аптечный пункт №73 в корпусе 309
- Акушерско-гинекологическое отделение № 3 (женская консультация) — Перинатальный центр (роддом). Адрес: улица Александровка, дом 8, строение 3 (2 этаж). Проезд маршрутами: автобусы № 16, 16К — до остановки «Корпус 1428», автобусы № 1, 14, 18, 19, 400К — до остановки «14 микрорайон», маршрутка № 164 — до остановки «14 микрорайон»
При входе в поликлинику посетителям помогут сориентироваться администраторы отделений. В главном холле будет организована работа отдельной стойки информации для пациентов закрытой поликлиники.
Телефоны для справок: 8-499-735-55-80 в будние дни с 8:00 до 16:30
В поликлинике в корпусе 225 также находится Центр амбулаторной онкологической помощи больницы №62 (ЦАОП), здесь обслуживают онкобольных всего Зеленограда. Официально в зеленоградской горбольнице говорят, что ЦАОП не является их структурным подразделением и пока у них нет точной информации, куда они переедут. Но источник в поликлинике говорил «Зеленоград.ру», что онкологическое отделение уедет в стоматологическую поликлинику в 16-м микрорайоне. Пациентов ЦАПО должны известить о закрытии здания и новом месте приема врачей телефонным звонком или смс-сообщением.
Сейчас не сообщают, сколько продлится ремонт, но раньше планировали закончить его к концу 2023 года. После закрытия этой поликлиники в Зеленограде останется всего две взрослых поликлиники из пяти. Ремонт поликлинику в 9-м микрорайоне всё никак не закончат и обещают открыть её к концу года, а неделю назад закрыли на ремонт поликлинику в 14-м микрорайоне. Такое повальное закрытие объяснили «появившейся возможностью».
Поликлиника в корпусе 225 — самая старая в городе, она была открыта почти 60 лет назад, в 1963 году и называлась тогда «Городская поликлиника № 45 Ленинградского района города Москвы».
Ремонт нужен и для установки современного медицинского оборудования, поскольку системы энергоснабжения зданий часто не рассчитаны на мощности, необходимые для работы новой аппаратуры, сообщает мэрия. Маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики планируется поставить в каждой поликлинике (в филиалах головного здания).
В обновленной поликлинике на первом этаже расположится кабинет дежурного врача, пункты выдачи рецептов, больничных листов и приема анализов, аптека и служебные помещения. На втором этаже вести прием будут врачи общей практики, на третьем — хирурги, офтальмологи, неврологи, кардиологи, оториноларингологи, эндокринолог и уролог. Там же будут кабинеты ЭКГ, суточного мониторирования давления и ЭКГ, спирометрии, манипуляционные и перевязочные. Четвертый этаж займет зона профилактики, лучевой диагностики с кабинетами УЗИ, маммографии и рентгенографии. На пятом этаже появится зона реабилитации и ЛФК, кабинет физиотерапии, массажа, кабинеты врачей реабилитологов и физиотерапевтов, зона дневного стационара. На шестом и седьмом этажах будут кабинеты врачей-специалистов, в том числе аллерголога, конференц-зал и другие административные помещения.