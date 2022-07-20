Куда переедут врачи

Запись к врачам ведётся, как и раньше — необходимые изменения в систему ЕМИАС уже внесены. Пациентов просят обращать внимание на адрес здания, где будет проходить прием, и номер кабинета.

Основные врачи — терапевтическое отделение, консультативно-диагностическое отделение (кабинеты дежурных врачей, фельдшеров, врачей-специалистов: оториноларинголога, уролога, хирурга, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, невролога, функциональной диагностики), прививочный кабинет, процедурный кабинет, кабинет КЭР, кабинет приема биоматериала, медицинские посты, стойка информации, фильтр-кабинет ОРВИ — поликлиническое отделение №1 по адресу Каштановая аллея, дом 2, строение 7. Проезд автобусами № 1, 2, 2К, 7, 27 — до остановки «Поликлиника», автобусами № 10, 31, 19 — до остановки «Городская больница»

— терапевтическое отделение, консультативно-диагностическое отделение (кабинеты дежурных врачей, фельдшеров, врачей-специалистов: оториноларинголога, уролога, хирурга, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, невролога, функциональной диагностики), прививочный кабинет, процедурный кабинет, кабинет КЭР, кабинет приема биоматериала, медицинские посты, стойка информации, фильтр-кабинет ОРВИ — поликлиническое отделение №1 по адресу Каштановая аллея, дом 2, строение 7. Проезд автобусами № 1, 2, 2К, 7, 27 — до остановки «Поликлиника», автобусами № 10, 31, 19 — до остановки «Городская больница» Ультразвуковая диагностика — поликлиническое отделение № 1 на Каштановой аллее, поликлиническое отеделение №2 в корпусе 2042, в главном корпусе горбольницы на Каштановой аллее, дом 2, строение 1 (1 этаж)

— поликлиническое отделение № 1 на Каштановой аллее, поликлиническое отеделение №2 в корпусе 2042, в главном корпусе горбольницы на Каштановой аллее, дом 2, строение 1 (1 этаж) Рентгенологические исследования — поликлинические отделения № 1 на Каштановой аллея и № 2 в корпусе 2042

— поликлинические отделения № 1 на Каштановой аллея и № 2 в корпусе 2042 Флюорографические исследования — поликлинические отделения № 1 на Каштановой аллея и № 2 в корпусе 2042

— поликлинические отделения № 1 на Каштановой аллея и № 2 в корпусе 2042 Маммографические исследования — поликлиническое отделение №2 в корпусе 2042

— поликлиническое отделение №2 в корпусе 2042 Выдача льготных лекарств — аптечный пункт №73 в корпусе 309

— аптечный пункт №73 в корпусе 309 Акушерско-гинекологическое отделение № 3 (женская консультация) — Перинатальный центр (роддом). Адрес: улица Александровка, дом 8, строение 3 (2 этаж). Проезд маршрутами: автобусы № 16, 16К — до остановки «Корпус 1428», автобусы № 1, 14, 18, 19, 400К — до остановки «14 микрорайон», маршрутка № 164 — до остановки «14 микрорайон»

При входе в поликлинику посетителям помогут сориентироваться администраторы отделений. В главном холле будет организована работа отдельной стойки информации для пациентов закрытой поликлиники.

Телефоны для справок: 8-499-735-55-80 в будние дни с 8:00 до 16:30