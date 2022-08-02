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Расскажите, что происходит в зеленоградских поликлиниках, пока большая их часть закрыта на ремонт. Собираем ваши впечатления 02.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Прошла неделя, как в Зеленограде осталось всего две действующие поликлиники из пяти. Чиновники уверяли, что проблем не будет, но опыт показывает обратное — когда закрыли всего одну поликлинику в 9-м микрорайоне, люди рассказывали о духоте и толчее в поликлинике в 16-м, куда перевели пациентов. Доходило до того, что в одном кабинете принимали двух пациентов одновременно (и сейчас там тоже так).

Если вы за последние две недели были в какой-то зеленоградской поликлинике, поделитесь впечатлениями — пишите в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.

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Метки:
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