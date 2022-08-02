Прошла неделя, как в Зеленограде осталось всего две действующие поликлиники из пяти. Чиновники уверяли, что проблем не будет, но опыт показывает обратное — когда закрыли всего одну поликлинику в 9-м микрорайоне, люди рассказывали о духоте и толчее в поликлинике в 16-м, куда перевели пациентов. Доходило до того, что в одном кабинете принимали двух пациентов одновременно (и сейчас там тоже так).