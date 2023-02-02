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«Приятное удивление» вызвал ремонт поликлиники в 9-м микрорайоне у медицинского начальства. Но сроки открытия по-прежнему в тумане 02.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская больница показала, как идет капитальный ремонт в поликлинике в корпусе 911: практически все помещения уже готовы, отделочные работы завершены на 95%, кабинеты подготовлены, идут пуско-наладочные работы инженерных систем, завезли большую часть мебели, идет запуск лифтов.

«Приятно удивлены высокой степенью готовности здания и надеемся в ближайшем будущем в него въехать и начать принимать пациентов», говорит замглавврача по амбулаторно-поликлинической работе Александр Титов.

Из слов Титова получается, что ожидал чего-то худшего, но увиденное его порадовало.

При этом, казалось бы, всё плохое уже случилось — срок ремонта уже удвоился относительно первоначальных планов. Однако до сих пор неизвестно, когда поликлинику откроют для пациентов. На прямой вопрос отвечают лаконично: «Когда будут окончены все работы».

Вот и сейчас о начале работы говорят лишь как о «ближайшем будущем». Последний известный чёткий срок — первый квартал 2023 года, то есть до конца марта.

«Нас, жителей и пациентов, интересует только дата открытия этой „приятной“ поликлиники, — комментирует читательница „Зеленоград.ру“ это новость. — Достали уже своим фантастическим ремонтом».

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Метки:
микрорайон 9, поликлиника
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«Приятное удивление» вызвал ремонт поликлиники в 9-м микрорайоне у медицинского начальства. Но сроки открытия по-прежнему в тумане Новости
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