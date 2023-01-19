Мэрия отказалась назвать дорогу в 17 микрорайоне бульваром Рукавишникова. Предлагаем другие варианты с историей 19.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Бульваром Рукавишниковых районные депутаты предлагали назвать западную часть объездной дороги вокруг 17 микрорайона (вдоль корпусов 1, 2 и 3 дома 37). Это предложение отклонено — название улицы не должно повторяться дважды в топонимике Москвы, а имя семьи крюковских меценатов Рукавишниковых уже предложено для одной из московских улиц. «Зеленоград.ру» предлагает другие варианты названия, связанные с местной историей.

«На рассмотрении комиссии по наименованию улиц и других объектов города Москвы уже находится предложение по наименованию улицы рядом с бывшим Рукавишниковским приютом для подростков на Смоленском бульваре в Москве (ныне усадьба А.И. Несвицкой)» , — сообщил зампрефекта Александр Чеботарёв на вопрос местного жителя. Сейчас управа Крюково «совместно с представителями общественности района» прорабатывает вопрос другого наименования, добавил чиновник.

Когда-то до революции поблизости проходила дорога от станции Крюково в усадьбу Грачёвка, принадлежавшую супругам Константину и Евдокии Рукавишниковым. Она же вела к основанному ими Рукавишниковскому неврологическому санаторию, получившему широкую известность в столичных кругах.

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Другие варианты

Неизвестно, какие новые варианты названия для бульвара прорабатывает управа и с кем — официальных приглашений к обсуждению не было. Если вспомнить исторические имена и названия усадеб или деревень, расположенных в тех местах, вот какие возможны варианты:

Бульвар доктора Вырубова — санаторий Рукавишниковых был открыт при активной поддержке психиатра Николая Алексеевича Вырубова. Так и писали: «Санаторий при станции Крюково Е.Н.Рукавишниковой и доктора медицина Н.А.Вырубова».

Бульвар Роршаха — одно время в крюковском санатории работал знаменитый психоаналитик Герман Роршах — автор знаменитого психодиагностического теста для исследования личности на основе восприятия картинок в виде чернильных пятен.

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Грачевский бульвар — по названию усадьбы Грачёвка семьи Рукавишниковых (улица Грачёвка в Москве уже есть, а Грачевской нет)

Горетовский бульвар — по названию деревни Горетовка, рядом с которой располагались и усадьба, и санаторий Рукавишниковых (небольшая Горетовская улица уже есть в Сходне, но в Москве улицы с таким названием нет). Можно отталкиваться и от старого название деревня в 19 веке — Горедовка, а реки — Горедва (Горедовский бульвар)

Еремеевский бульвар — по названию старого Еремеевского тракта, который шел от станции Крюково через Горетовку и Бакеево в деревню Еремеево, и затем в Воскресенск (нынешнюю Истру)*. Этой дорогой когда-то ездил Чехов, оставив о ней юмористические зарисовки, а во время Великой Отечественной войны по ней отступали советские войска, шли беженцы, затем уходили немецкие завоеватели — об этом вспоминает в своих «Горетовских рассказах» зеленоградец Николай Нибур. (Еремеевской улицы или бульвара в Москве нет — есть такая улица только в самой деревне Еремеево)

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Что с названиями других улиц в Крюково

Помимо бульвара Рукавишниковых в 2020 году депутаты предложили новые названия ещё для пяти улиц:

  • улица Верхняя Горетовка — для второй части объездной дороги вокруг 17 микрорайона (восточной, со стороны деревни Каменка)
  • улица Нижняя Горетовка — для проезда 707, соединяющего Заводскую и Середниковскую улицы
  • улица Крюковка — для проезда 657 от 23 микрорайона в ЦИЭ
  • улица Скрипицинская — вместо улицы 1 Мая, чтобы не путали с Первомайской в Малино
  • Барбарисовая аллея — проезд 6537 в Малино

Рассматривались ли с 2020 года эти названия и будут ли они введены — пока неизвестно.

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Метки:
история зеленограда, переименования улиц, остановок и других объектов
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