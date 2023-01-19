«На рассмотрении комиссии по наименованию улиц и других объектов города Москвы уже находится предложение по наименованию улицы рядом с бывшим Рукавишниковским приютом для подростков на Смоленском бульваре в Москве (ныне усадьба А.И. Несвицкой)» , — сообщил зампрефекта Александр Чеботарёв на вопрос местного жителя. Сейчас управа Крюково «совместно с представителями общественности района» прорабатывает вопрос другого наименования, добавил чиновник.

Когда-то до революции поблизости проходила дорога от станции Крюково в усадьбу Грачёвка, принадлежавшую супругам Константину и Евдокии Рукавишниковым. Она же вела к основанному ими Рукавишниковскому неврологическому санаторию, получившему широкую известность в столичных кругах.