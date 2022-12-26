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Спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном объявили достроенным 26.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Завершено строительство нового спорткомплекса «Спутник Арена» рядом с Дворцом творчества в 9 микрорайоне. Ввести в эксплуатацию его планируют до Нового года, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте строительства. Занятия начнутся, возможно, в феврале. Другой спортивный объект по соседству — футбольное поле с инфраструктурой возле корпуса 919 — планируется сдать уже в 2023 году, ориентировочно в феврале.

Финальные строительные работы в спорткомплексе «Спутник Арена» продолжались всю осень: благоустройство территории, поставка и установка мебели, спортивного оборудования, наладка централизованного отопления. Теперь все работы закончены и по итогам проверки Мосгосстройнадзора выдано заключение о соответствии построенного объекта проектной документации.

После ввода в эксплуатацию спорткомплекс поступит в распоряжение спортивной школы «Зеленоград», в состав которой недавно вошли несколько спортшкол города — школу образовали в мае 2022 года на базе зеленоградской спортшколы №112 «Спутник» (9 микрорайон, стадио «Ангстрем»), а в сентябре к ней присоединили также зеленоградские спортшколы №10 (на Озёрной аллее в спорткомплексе «Орбита»), №114 «Рекорд» (14 микрорайон, Дворец Единоборств) и ряд отделений зеленоградской спортшколы олимпийского резерва № 111 (3, 5 микрорайоны и Озерная аллея, 10) — волейбол, спортивную гимнастику, лыжные гонки, спортивную борьбу. Руководить объединенным учреждением продолжает Николай Кулин, директор спортшколы «Спутник».

"Новый комплекс площадью около 9,4 тыс. кв. метров обеспечит современную тренировочную базу для учащихся спортшколы. Кроме того, здесь можно будет проводить соревнования районного уровня по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу и художественной гимнастике" , — заявил заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарёв.

В трехэтажном здании спорткоплекса есть бассейн площадью 25х16 метров, универсальный игровой зал с трибунами на 249 зрителей, тренажерный зал и зал общей физической подготовки, раздевалки, медицинские кабинеты и другие вспомогательные помещения. Рядом — футбольное поле площадью 105х68 метров с легкоатлетическим ядром, зрительскими трибунами, табло и всеми системами для обслуживания игрового покрытия и организации спортивных соревнований.

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«Комплекс будут сдавать с мебелью, под ключ, — пояснял в радиоэфире «Зеленоград Сегодня зампрефекта Дмитрий Лавров. — Там будут наши спортивные школы и будет коммерческая составляющая на части площадей — думаю, можно будет покупать абонементы в бассейн и заниматься».

Среди родителей воспитанников спортивной школы уже прошла информация о том, что в феврале дети начнут заниматься в новом спорткомплексе.

Какие услуги предложат там горожанам, пока неизвестно — в Москомспорте готовы рассказывать о них только после получения объекта в собственное распоряжение и начала функционирования спортшколы в здании, когда её ресурсы будут распределены между воспитанниками и прочим населением. Для горожан (не воспитанников школы) услуги будут платными, как сообщили ранее «Зеленоград.ру» в Москомспорте.

Изначально спортивный комплекс планировалось сдать в конце 2021 года, затем срок завершения строительства был отложен — его ожидали в течение всего 2022 года, сначала весной, затем к осени, крайним «дедлайном» был назван конец декабря.

Строящемуся поблизости футбольному полю с подогревом и административным зданием (между корпусами 919 и 904) повезло меньше — его и до конца декабря не успеют сдать. Разрешение на ввод в эксплуатацию планируется получить в феврале 2023 года, по последней информации столичного департамента строительства. Этот спортивный объект тоже войдёт в состав спортивной школы «Зеленоград».

С началом работы двух этих больших спортивных объектов, как опасаются жители 9 микрорайона, станет еще больше проблем с движением и парковками внутри микрорайона. У спорткомплекса «Спутник Арена» проектом запланирована парковка лишь на 18 машин, а посещать его будут сотни детей и взрослых. У Дворца творчества тоже сотни посетителей, а удобные пешеходные дорожки к нему от автобусной остановки как раз сейчас перекрывает ДНТ «ИТР Трамвая» — это лишний раз замотивирует родителей привозить детей на машинах и тоже искать парковку. Жители корпусов 914-917 уже не раз высказывали опасения, что парковаться все будут вокруг жилых домов, где парковочных мест и сейчас не хватает.

Летом префектура пообещала организовать мониторинг дорожной ситуации рядом со спорткомплексом после окончания его строительства. «В случае неоднократных случаев затора автотранспорта и нехватки парковочных мест по причине большого потока посетителей в новый спортивный комплекс будет рассматриваться возможность обустройства дополнительной парковки», — ответил представитель префектуры на комментарии жителей под публикацией «Зеленоград.ру».

Ещё одна проблема, с которой могут столкнуться будущие посетители «Спутник Арены» — возможное перекрытие удобной и безопасной пешеходной дорожки от остановки «Октябрьская». Сейчас дачное товарищество «Трамвай» устанавливает вокруг этой дорожки забор, считая территорию своей. «Зеленоград.ру» проводит общественную кампанию против этого — вы можете присоединиться.

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Метки:
микрорайон 9, фок «спутник арена»
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Обсуждение
A T
55 минут назад
Рада за спортшколу. Но для этого комплекса уплотнили когда-то один из любимых микрорайонов, и без того уплотняемый реновацией, и уничтожили опушку леса, поэтому пусть бы уже определялись с бассейном и ресурсами для других видов спорта (например, я столы для настольного тенниса в 9-м хочу) в вечернее время, удобное для работающих горожан. Сами они, чиновники - "прочее население".
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