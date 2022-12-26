Финальные строительные работы в спорткомплексе «Спутник Арена» продолжались всю осень: благоустройство территории, поставка и установка мебели, спортивного оборудования, наладка централизованного отопления. Теперь все работы закончены и по итогам проверки Мосгосстройнадзора выдано заключение о соответствии построенного объекта проектной документации.

После ввода в эксплуатацию спорткомплекс поступит в распоряжение спортивной школы «Зеленоград», в состав которой недавно вошли несколько спортшкол города — школу образовали в мае 2022 года на базе зеленоградской спортшколы №112 «Спутник» (9 микрорайон, стадио «Ангстрем»), а в сентябре к ней присоединили также зеленоградские спортшколы №10 (на Озёрной аллее в спорткомплексе «Орбита»), №114 «Рекорд» (14 микрорайон, Дворец Единоборств) и ряд отделений зеленоградской спортшколы олимпийского резерва № 111 (3, 5 микрорайоны и Озерная аллея, 10) — волейбол, спортивную гимнастику, лыжные гонки, спортивную борьбу. Руководить объединенным учреждением продолжает Николай Кулин, директор спортшколы «Спутник».

"Новый комплекс площадью около 9,4 тыс. кв. метров обеспечит современную тренировочную базу для учащихся спортшколы. Кроме того, здесь можно будет проводить соревнования районного уровня по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу и художественной гимнастике" , — заявил заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарёв.

В трехэтажном здании спорткоплекса есть бассейн площадью 25х16 метров, универсальный игровой зал с трибунами на 249 зрителей, тренажерный зал и зал общей физической подготовки, раздевалки, медицинские кабинеты и другие вспомогательные помещения. Рядом — футбольное поле площадью 105х68 метров с легкоатлетическим ядром, зрительскими трибунами, табло и всеми системами для обслуживания игрового покрытия и организации спортивных соревнований.