Пять ранее закрытых магазинов одежды вернулись в «Зеленопарк» 30.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Пять магазинов одежды, которые прекратили работать в ТЦ «Зеленопарк» два месяца назад, вновь открыты. Это Reserved, Cropp, Mohito, Sinsay и House. Возможно, скоро названия магазинов и вывески изменятся.

Этими брендами владеет польская компания LPP. Причина закрытия магазинов в конце марта — санкции против России. Однако теперь, как сообщается, российские активы LPP выкупит некий неназванный китайский консорциум.

Но по условиям продажи новый владелец не может пользоваться прежними брендами. Поэтому все магазины будут переименованы — названия сократили до пары букв: Reserved станер RE, Cropp — Cr, Mohito — M, House — XC, а Sinsay — «Син». Когда изменятся вывески на магазинах в «Зеленопарке», неизвестно (пока только на фасаде Mohito появилась буква М сбоку).

Как изменился ассортимент и цены, оценить сложно. Очевидно только, что товаров в открывшихся магазинов много. На кассах предупреждают, что цены в торговом зале и на кассе могут отличаться, потому что идет «настройка систем и сервисов».

Другие ранее закрытые магазины, такие как Zara, H&M, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear и другие по-прежнему закрыты. Закрылся магазин товаров для дома Jysk после финальной распродажи. А вот магазин спортивных товаров «Декатлон», объявивший о приостановке работы, пока открыт.

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Метки:
магазины, сюжет: конфликт* с украиной 2022, зеленопарк, санкции, Зеленопарк
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