Магазин товаров для дома Jysk открылся в «Зеленопарке» для финальной распродажи. Вот на что там снижены цены 14.04.2022 ZELENOGRAD.RU

В «Зеленопарке» снова открылся магазин товаров для дома датской сети Jysk — за месяц там распродадут остатки товаров перед уходом компании с российского рынка. Сразу после открытия там уже много покупателей, но и товаров ещё много. Рассказываем, на что снижены цены.

О приостановке работы Jysk объявил ещё в начале марта, а на 31 марта назначил открытие для финальной распродажи. Однако магазин в "Зеленопарке" в тот день открылся буквально на десять минут без объяснения причин. Но днем в четверг магазин снова открылся.

На момент открытия магазин плотно заставлен товарами, покупателей очень много для буднего дня, в кассе очередь. Нам многих товарах специальные желтые ценники «дополнительная скидка». Особенно много их в отделе постельного белья, а также товаров для хранения.

«Зеленопарк» объявил, что распродажа продлится месяц, а на сайте самого Jysk — до окончания товара на складе. Наш корреспондент заглянул на склад — он пока не выглядит пустым, товара всё ещё много. Но с таким ажиотажем он может закончиться довольно быстро.

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Метки:
магазины, сюжет: конфликт* с украиной 2022, зеленопарк, санкции, JYSK
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