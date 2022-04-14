В «Зеленопарке» снова открылся магазин товаров для дома датской сети Jysk — за месяц там распродадут остатки товаров перед уходом компании с российского рынка. Сразу после открытия там уже много покупателей, но и товаров ещё много. Рассказываем, на что снижены цены.
О приостановке работы Jysk объявил ещё в начале марта, а на 31 марта назначил открытие для финальной распродажи. Однако магазин в "Зеленопарке" в тот день открылся буквально на десять минут без объяснения причин. Но днем в четверг магазин снова открылся.
На момент открытия магазин плотно заставлен товарами, покупателей очень много для буднего дня, в кассе очередь. Нам многих товарах специальные желтые ценники «дополнительная скидка». Особенно много их в отделе постельного белья, а также товаров для хранения.
«Зеленопарк» объявил, что распродажа продлится месяц, а на сайте самого Jysk — до окончания товара на складе. Наш корреспондент заглянул на склад — он пока не выглядит пустым, товара всё ещё много. Но с таким ажиотажем он может закончиться довольно быстро.