«Зеленопарк» объявил, что распродажа продлится месяц, а на сайте самого Jysk — до окончания товара на складе. Наш корреспондент заглянул на склад — он пока не выглядит пустым, товара всё ещё много. Но с таким ажиотажем он может закончиться довольно быстро.