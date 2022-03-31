Магазины одежды Reserved, Cropp, Mohito, Sinsay, House окончательно закрылись в торговом центре «Зеленопарк» — производитель заявил о завершении закрытия всех магазинов в России. В крупнейшем ТЦ нашего города закрылся уже каждый десятый магазин.
О закрытии объявила польская компания LPP, владеющая этими брендами. Причина — санкции против России. Ранее, в начале марта, LPP объявила о приостановке деятельности: закрыла продажи через интернет и остановила поставки товаров. Сколько человек работало в этих магазинах, неизвестно.
По данным самого «Зеленопарка», всего в торговом центре 150 арендаторов (включая рестораны, кафе, развлечения, продукты). Из них закрыто 16 — то есть каждый десятый.
Кроме пяти упомянутых брендов LPP это Zara, Adidas, Mothercare, H&M, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, CCC, Oysho, Keddo.
Магазин товаров для дома Jysk 31 марта должен открыться для финальной распродажи остатков (точное время начала неизвестно, но люди уже собираются), а потом закрыться окончательно.
Магазин спортивных товаров «Декатлон», который тоже объявил о приостановке работы, пока открыт.