О закрытии объявила польская компания LPP, владеющая этими брендами. Причина — санкции против России. Ранее, в начале марта, LPP объявила о приостановке деятельности: закрыла продажи через интернет и остановила поставки товаров. Сколько человек работало в этих магазинах, неизвестно.

По данным самого «Зеленопарка», всего в торговом центре 150 арендаторов (включая рестораны, кафе, развлечения, продукты). Из них закрыто 16 — то есть каждый десятый.

Кроме пяти упомянутых брендов LPP это Zara, Adidas, Mothercare, H&M, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, CCC, Oysho, Keddo.

Магазин товаров для дома Jysk 31 марта должен открыться для финальной распродажи остатков (точное время начала неизвестно, но люди уже собираются), а потом закрыться окончательно.

Магазин спортивных товаров «Декатлон», который тоже объявил о приостановке работы, пока открыт.