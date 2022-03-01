Какие ближайшие премьеры отменили

Российская премьера художественного кинофильма «Бэтмен», запланированная на 2 марта, приостановлена в связи с гуманитарным кризисом на Украине, сообщил «Регнум» со ссылкой на руководство компании WarnerMedia. Деньги должны вернуть. На сайте кинотеатра «Каро-фильм» сообщают, что деньги за купленные онлайн билеты вернутся автоматически.

О «паузе в выпуске художественных фильмов в России, включая [мультфильм] „Я краснею“ студии Pixar» объявила компания «Уолт Дисней». В качестве причины указано «неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис». Премьера должна была состояться 10 марта.

Отменила премьеры своих фильмов в России компания Sony Pictures, в частности, нового блокбастера «Морбиус», премьера которого должна была состояться 24 марта, сообщил Рейтер.

Об отмене премьеры мультфильма «Соник 2», запланированной на 31 марта, объявила и компания Paramount Pictures.