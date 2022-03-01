Кинотеатры меняют репертуар из-за санкций. Нового «Бэтмена» и мультфильм про девочку-панду мы в кино не увидим 01.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Российские кинотеатры снимают из расписания премьеры новых американских фильмов. Например, еще во вторник утром кинотеатр в «Зеленопарке» продавал билеты на «Бэтмена», а сегодня анонсируются другие фильмы.

Какие ближайшие премьеры отменили

Российская премьера художественного кинофильма «Бэтмен», запланированная на 2 марта, приостановлена в связи с гуманитарным кризисом на Украине, сообщил «Регнум» со ссылкой на руководство компании WarnerMedia. Деньги должны вернуть. На сайте кинотеатра «Каро-фильм» сообщают, что деньги за купленные онлайн билеты вернутся автоматически.

О «паузе в выпуске художественных фильмов в России, включая [мультфильм] „Я краснею“ студии Pixar» объявила компания «Уолт Дисней». В качестве причины указано «неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис». Премьера должна была состояться 10 марта.

Отменила премьеры своих фильмов в России компания Sony Pictures, в частности, нового блокбастера «Морбиус», премьера которого должна была состояться 24 марта, сообщил Рейтер.

Об отмене премьеры мультфильма «Соник 2», запланированной на 31 марта, объявила и компания Paramount Pictures.

Что можно посмотреть

На среду в расписании зеленоградского «Синемапарка» ещё есть фильмы Walt Disney и Sony Pictures, но дальше есть только документальный фильм на 13 марта и отечественная комедия «Доктор Свисток» на 16-е.

В «Каро Иридиум» есть расписание только на среду.

В «Релизпарке» в Панфиловском есть расписание до 8 марта в том числе с американскими фильмами.

Что будет дальше

«Можно предположить, что за крупными студиями последуют мелкие, за американскими — европейские или азиатские, — приводит слова кинокритика Антона Долина „Медуза“ (признана иностранным агентом). — Любые контракты с другими странами, которые можно разорвать, будут разорваны, даже с существенными денежными потерями для правообладателей. Ситуация не изменится вплоть до окончания военных действий, но с высокой вероятностью она останется такой же вплоть до снятия санкций с России. А это может продлиться очень долго».

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Метки:
кинотеатр, санкции, сюжет: война с украиной 2022
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Кинотеатры меняют репертуар из-за санкций. Нового «Бэтмена» и мультфильм про девочку-панду мы в кино не увидим Новости
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