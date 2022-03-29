«Декатлон» вынужден приостановить работу своих магазинов «в строгом соответствии с международными санкциями [потому что] что условия поставок больше не соответствуют требованиям для продолжения деятельности в России», сказано в заявлении магазина. Сотрудников будут «продолжать поддерживать в соответствии с обязательствами», что это точно значит, непонятно. Когда точно закроется «Декатлон» в «Зеленопарке» и на какое время, пока неизвестно.

Ранее «Декатлон» подвергся критике за продолжение работы в России, несмотря на спецоперацию на Украине. В соцсетях за рубежом появились сообщения с хештегом #BoycottDecathlon и с призывом бойкотировать магазины сети.

«Декатлон» принадлежит французскому гиганту розничной торговли Association Familiale Mulliez. Ему также приналежат сети «Ашан» и «Леруа Мерлен», которые раньше заявляли о продолжении работы в России. «Наша задача — сделать все возможное, чтобы жители стран, где мы работаем, имели доступ к качественным продуктам питания по доступной цене и тем самым удовлетворить основные потребности гражданского населения в продовольствии» , — говорилось в заявлении «Ашана», который отстаивал свою позицию в отношении продолжения работы в России.