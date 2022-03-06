Магазины одежды, обуви и аксессуаров Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Massimo Dutti в торговом центре «Зеленопарк» закрылись с 6 марта. Все эти бренды принадлежат испанской группе Inditex, которая временно приостановила свою деятельность в России. Причина — «невозможность гарантировать непрерывность операций в нынешних обстоятельствах». Также остановлены онлайн-продажи.
Период возврата и срок действия подарочных карт магазинов будут продлены на 30 дней после их открытия. Уже размещенные заказы в интернет-магазинах будут доставлены. Об этом сказано в объявлениях на витрине и на российских версиях сайтов магазинов.
За витринами магазинов видно, что внутри ещё есть сотрудники, но двери закрыты. Сколько человек работало в этих магазинах в ТЦ «Зеленопарк» неизвестно. Как показывает практика временного закрытия в ситуации с ковидом, на какое-то время сотрудникам могут сохранить минимальную зарплату. Если вы работаете в этих или других закрытых из-за санкций магазинах или организациях, расскажите, что происходит в вашей жизни сейчас — напишите в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru
У группы Inditex в России 502 магазина группы. И хотя на Россию приходится около 8,5% от общей прибыли, инвестиции компании в Россию, учитывая, что все объекты сдаются в аренду, «не являются финансово значимыми», говорится в сообщении компании, которое передает Bloomberg.
Ранее работу в России приостановили магазины одежды H&M и товаров для дома Jysk (они тоже расположены в «Зеленопарке»), а также IKEA в ТЦ «Мега Химки».