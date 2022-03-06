Магазины одежды, обуви и аксессуаров Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Massimo Dutti в торговом центре «Зеленопарк» закрылись с 6 марта. Все эти бренды принадлежат испанской группе Inditex, которая временно приостановила свою деятельность в России. Причина — «невозможность гарантировать непрерывность операций в нынешних обстоятельствах». Также остановлены онлайн-продажи.

Период возврата и срок действия подарочных карт магазинов будут продлены на 30 дней после их открытия. Уже размещенные заказы в интернет-магазинах будут доставлены. Об этом сказано в объявлениях на витрине и на российских версиях сайтов магазинов.