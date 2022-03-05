Собянин признал возможность экономического кризиса в Москве. И создал комиссию по его преодолению. Вот чем она займется 05.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Мэр Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций. Анонсируя её создание, Собянин поставил сегодняшнюю ситуацию в один ряд с прошлыми кризисами 2000-х годов. Первые задачи комиссии — организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.

Что точно сказал мэр: «За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008-09, 2014-15 и 2020 годов. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз» , — сказал Собянин. Причина нынешнего кризиса (или, как его называет мэр, «полосы серьезных испытаний») — санкции, введенные США и другими странами.

Чем поможет эта комиссия: Пока неизвестно, что именно будет мониторить комиссия и какие срочные меры поддержки бизнеса и граждан будут приняты. Из распоряжения мэра можно сделать вывод, что она займётся проблемами при исполнении городского заказа по новым и действующим контрактам, будет «балансировать расходы с учетом доходов» по разным отраслям экономики. Вероятно, это можно понимать так, что в мэрии ожидают снижение доходов и проблемы у подрядчиков.

Что-то уже делают? Чиновники уже начали собирать предложения о необходимой поддержке — вероятно, этот тот самый мониторинг. Например, департамент предпринимательства собрал в субботу онлайн-совещание, на которое пригласили управляющие компании и резидентов технопарков. Правда, за пять минут до начала состав участников собрания решили резко изменить

Как дела у вас? Расскажите, если вы лично или ваша организация уже столкнулась с экономическими проблемами — напишите в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
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