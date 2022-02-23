Два зеленоградских производителя микроэлектроники попали под новые американские санкции 23.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские производители микроэлектронных компонентов «Ангстрем-Т» и «НМ-Тех» попали в новый санкционный список, как дочерние компании госкорпорацию ВЭБ, которая, по мнению американской администрации, играет ключевую роль в финансировании российской оборонной промышленности. Эти санкции могут осложнить для зеленоградских компаний закупку необходимых в производстве расходных материалов.

Новые санкции обнародованы во вторник администрацией США в ответ на действия России в отношении Украины. Эти санкции гарантируют, что всем американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с зеленоградскими компаниями без специального разрешения, а их активы, находящиеся под юрисдикцией США, заблокированы. Были ли у них какие-то активы в США или отношения с американскими компаниями, неизвестно.

Это не первые зеленоградские производители микроэлектроники, попавшие под санкции. В 2016-м под санкции министерства торговли США попали «Микрон», «Ангстрем», «Ангстрем-Т» и «Ангстрем-М» — тоже в связи «с разжиганием конфликта на востоке Украины». Тогда представитель АО «Ангстрем» сказал, что санкции имеют больше психологический эффект и не наносят экономического вреда.

Однако ряд экспертов были настроены не так радужно, считая, что санкции США могут серьёзно повлиять на получение материалов и реагентов, а также оборудования и запчастей, необходимых для работы микроэлектронных производств зеленоградских предприятий.

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Тем не менее существовать под санкциями можно. США ограничивали поставки технологий и оборудования для микроэлектроники ещё во времена СССР — тогда их закупали в обход эмбарго через третьи страны.

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Под ограничениями находится импорт не только расходных материалов, но и оборудования. Поэтому государство выделяет деньги на разработку отечественных аналогов. Например, в зеленоградском нанотехнологическом центре началась разработка оборудования для фотолитографии.

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Метки:
микроэлектроника, санкции, ангстрем-т
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