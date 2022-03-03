H&M приняла решение приостановить все продажи в России. «Это означает, что все магазины H&M, физические и интернет-магазин, будут закрыты до дальнейшего уведомления», — говорится на официальной русскоязычной странице компании. Другие версии сайта работают в обычном режиме.

Сколько человек работало в магазине H&M в «Зеленопарке» и что с ними будет, выяснить не удалось.

IKEA закроет свои магазины в России с 4 марта, в том числе магазин в ТЦ «Мега Химки». Пока до 31 мая. «Конфликт России и Украины — это трагедия, и мы глубоко сопереживаем миллионам людей, которых затрагивает эта ситуация» , — сообщается на официальном сайте компании. Торговый центр «Мега» продолжит работать. Это коснется 15 тысяч человек — сотрудников компании, но IKEA обещает обеспечить им занятость и стабильность доходов на ближайшее будущее, оказать поддержку им и их семьям.

CStore — сеть магазинов продукции Apple закрылся в «Иридиуме». В колл-центре говорят, что магазин закрыт на неопределенный срок. При этом другой дилер продукции Apple — re:Store — накануне не открылся, что породило слухи о прекращении поставок продукции Apple в Россию. Однако, сегодня РИА сообщило, что магазины вновь открыты, хотя цены на продукцию в них выросли в среднем на 20-30%.

Если вы сталкиваетесь с прекращением работы магазинов, сообщите нам в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru