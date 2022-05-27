Опрос проводился с 20 по 23 мая на нескольких площадках «Зеленоград.ру»: на сайте, в группе вконтакте и в телеграм-канале. Всего в опросе приняло участие более 3200 человек. На выбор предлагалось десять вариантов — можно было выбрать несколько или предложить свой вариант. Вот как распределились голоса:

Летний кинотеатр — 41%

Памп-трек — 31%

Ночные вечеринки — 22%

Лежаки и еда — 21%

Детские мастер-классы — 20%

Теннис/сквош/пинг-понг — 15%

Сцена для выступлений — 11%

Образовательный лекторий и коворкинг — 8%

Баскетбол — 7%

Петанк — 3%

Также предложили сделать картинг, площадку для дрифта, площадка для волейбола, а также регулярно проводить тематические мероприятий для посетителей до 18 лет: аниме, к-поп, краски Холи.

Администрация «Зеленопарка» просит тех, кто голосовал за памп-трек, обратиться к ним напрямую (например, в директ аккаунта @zelenopark), чтобы уточнить запросы будущих пользователей.