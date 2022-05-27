«Зеленопарк» планирует сделать уличную развлекательную площадку. По заказу торгового центра редакция «Зеленоград.ру» опросила своих читателей о том, что они хотели бы видеть на этой площадке. В лидерах оказался летний кинотеатр и памп-трек.
Опрос проводился с 20 по 23 мая на нескольких площадках «Зеленоград.ру»: на сайте, в группе вконтакте и в телеграм-канале. Всего в опросе приняло участие более 3200 человек. На выбор предлагалось десять вариантов — можно было выбрать несколько или предложить свой вариант. Вот как распределились голоса:
- Летний кинотеатр — 41%
- Памп-трек — 31%
- Ночные вечеринки — 22%
- Лежаки и еда — 21%
- Детские мастер-классы — 20%
- Теннис/сквош/пинг-понг — 15%
- Сцена для выступлений — 11%
- Образовательный лекторий и коворкинг — 8%
- Баскетбол — 7%
- Петанк — 3%
Также предложили сделать картинг, площадку для дрифта, площадка для волейбола, а также регулярно проводить тематические мероприятий для посетителей до 18 лет: аниме, к-поп, краски Холи.
Администрация «Зеленопарка» просит тех, кто голосовал за памп-трек, обратиться к ним напрямую (например, в директ аккаунта @zelenopark), чтобы уточнить запросы будущих пользователей.