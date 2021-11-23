Зеленоградский универмаг построили в 1985 году, а проектировали его ещё в конце 1960-х как часть архитектурного ансамбля на Центральной площади. В 1992 году магазин был акционирован и стал ЗАО Торговый дом «Зеленоград».

"Генеральный директор магазина Татьяна Потапова сделала очень правильный шаг: во время приватизации разделила на коллектив все доли, акции, — рассказывал в интервью «Зеленоград.ру» руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — Они подписали серьезные договоры: если человек уходит, то продает акции только в коллектив, а не «наружу», — поэтому их и поглотить достаточно сложно".

Помещение находится в собственности ЗАО, магазин работал в двух просторных помещениях на Центральной площади и в 18-м микрорайоне, в то время как крупные несетевые магазины с 2014-го закрывались из-за резкого повышения арендной платы.

В 2017 году филиал универмага в корпусе 1824 закрылся. Говорили, что временно, оказалось навсегда. В 2014 году чистая прибыль ЗАО превышала четыре миллиона, по результатам 2018 года — 76 тысяч рублей.

ТД «Зеленоград» все эти годы сохранял формат универмага — последним в Москве — и принципы советской торговли — в частности, там нельзя было примерять бельё, а товары выписывали «на кассу». Некоторые москвоведы специально водили в универмаг экскурсии, как в музей советской торговли. 65% участников опроса «Зеленоград.ру» ответили, что им будет жаль закрывшегося универмага.