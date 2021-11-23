Новый владелец универмага «Зеленоград» начнет освоение здания с ремонта фасадов 23.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Здание торгового дома «Зеленоград» на Центральной площади приобрёл владелец ТЦ «1000 мелочей». Он заказал проект ремонта фасадов, потому что они ветхие. Уже идут переговоры с арендаторами.

Об этом «Зеленоград.ру» рассказал новый владелец бывшего универмага. Конкретных арендаторов и сроки ремонта и открытия здания в новом качестве он не назвал. Компания «1000 мелочей» управляет одноименным торговым центром на Центральном проспекте. Здесь работают сетевой супермаркет «Мираторг», эксклюзивные бутики, турагентство, пункты выдачи заказов интернет-магазинов, кофейня, зоомагазин, семейное кафе с детской игровой зоной и другие.

Универмаг в историческом центре Зеленограда работал с середины 1980-х и закрылся летом 2021-го. На продажу его выставили почти два года назад. Здание площадью более 9 тысяч квадратных метров и землю под ним предлагали за 400-500 миллионов рублей. К осени 2021 года активы ЗАО «Торговый дом «Зеленоград» оценивались уже в 350 млн рублей. Акционеры ЗАО считали, что здание продают за бесценок.

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Зеленоградский универмаг построили в 1985 году, а проектировали его ещё в конце 1960-х как часть архитектурного ансамбля на Центральной площади. В 1992 году магазин был акционирован и стал ЗАО Торговый дом «Зеленоград».

"Генеральный директор магазина Татьяна Потапова сделала очень правильный шаг: во время приватизации разделила на коллектив все доли, акции, — рассказывал в интервью «Зеленоград.ру» руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — Они подписали серьезные договоры: если человек уходит, то продает акции только в коллектив, а не «наружу», — поэтому их и поглотить достаточно сложно".

Помещение находится в собственности ЗАО, магазин работал в двух просторных помещениях на Центральной площади и в 18-м микрорайоне, в то время как крупные несетевые магазины с 2014-го закрывались из-за резкого повышения арендной платы.

В 2017 году филиал универмага в корпусе 1824 закрылся. Говорили, что временно, оказалось навсегда. В 2014 году чистая прибыль ЗАО превышала четыре миллиона, по результатам 2018 года — 76 тысяч рублей.

ТД «Зеленоград» все эти годы сохранял формат универмага — последним в Москве — и принципы советской торговли — в частности, там нельзя было примерять бельё, а товары выписывали «на кассу». Некоторые москвоведы специально водили в универмаг экскурсии, как в музей советской торговли. 65% участников опроса «Зеленоград.ру» ответили, что им будет жаль закрывшегося универмага.

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Метки:
магазины, центральная площадь, торговые центры, Торговый дом "Тысяча мелочей"
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