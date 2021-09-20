Сколько стоят акции

С закрытием универмага всех сотрудников сократили. По словам акционеров, за 30 лет работы предприятия они ни разу не получали дивиденды, направляя всю прибыль на дальнейшее развитие: «Нам говорили, что достаточно зарплаты — а это было 20-25 тысяч рублей».

В объявлении о продаже универмага прошлой зимой была пометка: здание можно получить, купив юрлицо (то есть покупателю перешли бы все акции ЗАО), или обычным путем через договор купли-продажи. В первом случае цена составила бы 400 млн рублей, во второй — 560. Предположительно, для возможности осуществления первого сценария Татьяна Потапова, еще возглавляя ТД «Зеленоград», якобы настаивала, чтобы остальные участники продали свои акции ей.

Те были бы не против при другой цене. Акционеры, видя в прошлогодних публикациях СМИ цену в 500 млн рублей за универмаг, посчитали, что им причитается процент этой суммы — и каждая из их 600 акций стоит по 50 тысяч рублей. В качестве уступки они согласны на 35-40 тысяч за штуку. Но предлагают им только по тысяче рублей — на большее нет денег, все ушло «на долги».

«Какие долги, почему так дешево продан магазин? Ничего нам не говорят. Универмаг все время работал, все было отлично, а тут вдруг все пошло на долги. И почему в прошлом году магазин оценивался в 500 млн, а сейчас в 280?»

Возможно, денег на выплату чего-то большего действительно нет. По системы «Контур.Фокус», выручка ЗАО за 2020 год — 41,3 млн рублей, но прибыль — всего 49 тысяч. Вообще чистая прибыль (а дивиденды платятся именно из нее) превышала 100 тысяч рублей по итогам года лишь трижды: в 2012 (7 млн рублей), 2013 (4,3 млн рублей), 2015 (157 тысяч). Также в 2017 они получили 52 млн рублей — вероятно, от продажи филиала универмага в корпусе 1824.

В картотеке арбитражных судов в 2020 году около полутора десятка исков к ЗАО с требованием вернуть долги на суммы от 30 до 900 тысяч рублей. Большая часть компаний в дальнейшем забрала заявления — можно предположить, что деньги им все-таки вернули.

Андрей Климкин в разговоре с «Зеленоград.ру» подчеркнул: права остальных акционеров никак не нарушаются, но «понять они этого не могут».

«Я им предлагал купить у них акции, хотя они никому не нужны. Представил все расчеты: у них есть баланс, по нему считаются чистые активы общества. Сейчас по этим расчетам выходит одна тысяча рублей за акцию, а они хотят 40 тысяч. Откуда такие цены? Кому они нужны [по такой цене]? Если у вас есть акции, это не значит, что вам принадлежит здание. Если у меня есть одна акция „Газпрома“, то это не значит, что при продаже „Северного потока“ я получу от этого какой-то доход. Потому что есть оперативная деятельность, долги и так далее» , — объяснил он.