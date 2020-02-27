Двухэтажное кирпичное здание, где был первый в Зеленограде универмаг, частично продали новому владельцу. Он обещает «глобальную» реконструкцию 27.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Корпус 233 — кирпичный двухэтажный хозблок — построен в 1963 году и толком не ремонтировался все эти годы. Власти продали в частную собственность подвал здания, но новый владелец планирует реконструировать и его фасад. Каким оно станет после ремонта, и что будет внутри, пока обсуждается.

Корпус 233 принадлежит городу и был в своё время передан в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию «М.Прогресс». Организацию создали еще в 90-х годах для «эффективного использования недвижимого имущества». Насколько «эффективно» работает это предприятие, очевидно. Фасад довольно неприглядный и облупленный. Арендаторы говорят, что «стены текут насквозь».

В конце января московские власти продали на торгах подвал здания — там, где раньше была сауна. Стоимость сделки — 2,4 миллиона рублей, её условие — капитальный ремонт «с перепрофилированием под современное использование». В документах аукциона предлагается разместить в подвале предприятия бытового обслуживания, в частности, ателье, химчистку, прачечную, салон фотографии, прокат, мастерские.

Рассматривается несколько вариантов использования помещений, рассказал «Зеленоград.ру» новый владелец части здания и отметил: «Будет глобальная реконструкция, хотим привести здание в надлежащий вид». В том числе, фасад здания. Реконструкция подразумевает и ремонт инженерных сетей, которые, по словам собственника, заброшены — их не хочет брать на баланс ни город, ни «Жилищник».

В корпусе 233 есть арендаторы, в частности, работает популярная у жителей обувная мастерская. Более 300 квадратных метров занимает районный клуб (ГБУ) «Заря» — эти площади у него в оперативном управлении. В клубе и мастерской «Зеленоград.ру» сказали, что пока их никто не беспокоил, а про будущую реконструкцию здания они не слышали. Также в здании находится инженерная служба «Жилищника». Она тоже не планирует переезжать.

Былое

В этом хозблоке во втором микрорайоне в 1963 году открыли первый в Зеленограде универмаг. В начале 1970-х его перевели на площадь Юности. А в корпусе 233 открыли паспортный стол. Был там и популярный пивной ларек.

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Метки:
микрорайон 2, коммерческая недвижимость, Корпус 233
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