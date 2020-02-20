Универмаг «Зеленоград» выставили на продажу. Это последний московский магазин, где сохранились принципы советской торговли (туда даже водили экскурсии) 20.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Агентства недвижимости продают всё здание торгового дома «Зеленоград» на Центральной площади и кусок земли под парковку. По условиям сделки, будущий владелец может надстроить второй этаж и открыть сетевой продуктовый магазин.

Сделка оценивается в 400—500 миллионов рублей. Площадь помещения 9227 квадратных метра — это первый этаж и подвал. Земля под зданием тоже в собственности торгового дома «Зеленоград», плюс 230 кв.м под парковку.

Риелторы отмечают хорошее расположение здания — центр города, наличие парковки, въезда для грузовиков, закрытого дебаркадера и лифтов, перспективный покупательский спрос — близость строящегося жилого комплекса в 3-м микрорайоне.

У помещения уже есть потенциальные арендаторы: продуктовая сеть, медицинская клиника, книжный магазин, фитнес, кальянная в подвал. Есть возможность эксплуатировать кровлю или надстроить второй этаж.

История последнего универмага

Зеленоградский универмаг построили в 1985 году, а проектировали его ещё в конце 1960-х как часть архитектурного ансамбля на Центральной площади. В 1992 году магазин был акционирован и стал ЗАО Торговый дом «Зеленоград».

"Генеральный директор магазина Татьяна Потапова сделала очень правильный шаг: во время приватизации разделила на коллектив все доли, акции, — рассказывал в интервью «Зеленоград.ру» руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — Они подписали серьезные договоры: если человек уходит, то продает акции только в коллектив, а не «наружу», — поэтому их и поглотить достаточно сложно".

Помещение находится в собственности ЗАО, магазин работал в двух просторных помещениях на Центральной площади и в 18-м микрорайоне, в то время как крупные несетевые магазины с 2014-го закрывались из-за резкого повышения арендной платы.

В 2017 году филиал универмага в корпусе 1824 закрылся. Говорили, что временно, оказалось навсегда. В 2014 году чистая прибыль ЗАО превышала четыре миллиона, по результатам 2018 года — 76 тысяч рублей.

ТД «Зеленоград» все эти годы сохранял формат универмага — последним в Москве — и принципы советской торговли — в частности, там нельзя было примерять бельё, а товары выписывали «на кассу». Некоторые москвоведы специально водили в универмаг экскурсии, как в музей советской торговли.

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Метки:
магазины, коммерческая недвижимость
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