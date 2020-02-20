Агентства недвижимости продают всё здание торгового дома «Зеленоград» на Центральной площади и кусок земли под парковку. По условиям сделки, будущий владелец может надстроить второй этаж и открыть сетевой продуктовый магазин.
Сделка оценивается в 400—500 миллионов рублей. Площадь помещения 9227 квадратных метра — это первый этаж и подвал. Земля под зданием тоже в собственности торгового дома «Зеленоград», плюс 230 кв.м под парковку.
Риелторы отмечают хорошее расположение здания — центр города, наличие парковки, въезда для грузовиков, закрытого дебаркадера и лифтов, перспективный покупательский спрос — близость строящегося жилого комплекса в 3-м микрорайоне.
У помещения уже есть потенциальные арендаторы: продуктовая сеть, медицинская клиника, книжный магазин, фитнес, кальянная в подвал. Есть возможность эксплуатировать кровлю или надстроить второй этаж.
Зеленоградский универмаг построили в 1985 году, а проектировали его ещё в конце 1960-х как часть архитектурного ансамбля на Центральной площади. В 1992 году магазин был акционирован и стал ЗАО Торговый дом «Зеленоград».
"Генеральный директор магазина Татьяна Потапова сделала очень правильный шаг: во время приватизации разделила на коллектив все доли, акции, — рассказывал в интервью «Зеленоград.ру» руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — Они подписали серьезные договоры: если человек уходит, то продает акции только в коллектив, а не «наружу», — поэтому их и поглотить достаточно сложно".
Помещение находится в собственности ЗАО, магазин работал в двух просторных помещениях на Центральной площади и в 18-м микрорайоне, в то время как крупные несетевые магазины с 2014-го закрывались из-за резкого повышения арендной платы.
В 2017 году филиал универмага в корпусе 1824 закрылся. Говорили, что временно, оказалось навсегда. В 2014 году чистая прибыль ЗАО превышала четыре миллиона, по результатам 2018 года — 76 тысяч рублей.
ТД «Зеленоград» все эти годы сохранял формат универмага — последним в Москве — и принципы советской торговли — в частности, там нельзя было примерять бельё, а товары выписывали «на кассу». Некоторые москвоведы специально водили в универмаг экскурсии, как в музей советской торговли.