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Универмаг «Зеленоград» в 18 микрорайоне закрылся, но может вернуться после реорганизации 28.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Временной реорганизацией назвали закрытие своего магазина в корпусе 1824 в торговом доме «Зеленоград». Но большое помещение бывшего универмага уже сдается в аренду — не обязательно под магазин, здесь могут разместиться банк, фитнес-клуб и медцентр. Универмаг «Зеленоград» на Центральной площади работает по-прежнему. Это единственный в Москве несетевой магазин, работающий в формате универмага еще в советском смысле этого слова.

фото: afy.ru

Торговый дом «Зеленоград», более известный в народе как универмаг, работает с 80-х годов, а в начале 90-х стал закрытым акционерным обществом. В универмаге продается одежда, обувь, белье, предметы интерьера, картины, мебель, пледы, посуда, ткани, есть кожгалантерея и отдел товаров для шитья. Два помещения — на Центральной площади возле ДК и в корпусе 1824 — находятся в собственности у десяти учредителей компании.

«Гендиректор торгового дома Потапова сделала очень правильный шаг: во время приватизации: разделила на коллектив все доли, акции, — рассказал три года назад в интервью Zelenograd.ru руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — Они подписали серьезные договора: если человек уходит, то продает акции только в коллектив, а не „наружу“, — поэтому их и поглотить достаточно сложно».

О причинах закрытия помещения в корпусе 1824 в торговом доме разговаривать не стали, но отметили, что это «временная реорганизация». А откроется после неё универмаг или нет — пока неясно. Между тем, помещение площадью более 1000 квадратных метров с подвалом предлагается различными агентствами недвижимости в аренду или на продажу уже с мая. Например, под размещение там банка, медицинского центра, магазина, фитнеса. Стоимость аренды — 1,6 миллиона рублей в месяц.

В этом году московский фонд капремонта подал в суд на торговый дом «Зеленоград» — потребовал выплатить 313 тысяч рублей долга по ежемесячным взносам на капитальный ремонт. Корпус 1824 — жилой дом, поэтому собственник нежилого помещения, как и все собственники в доме, должен платить взносы на капремонт, а торговый дом не платил. Суд постановил взыскать с магазина эти деньги.

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