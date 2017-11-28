Торговый дом «Зеленоград», более известный в народе как универмаг, работает с 80-х годов, а в начале 90-х стал закрытым акционерным обществом. В универмаге продается одежда, обувь, белье, предметы интерьера, картины, мебель, пледы, посуда, ткани, есть кожгалантерея и отдел товаров для шитья. Два помещения — на Центральной площади возле ДК и в корпусе 1824 — находятся в собственности у десяти учредителей компании.

«Гендиректор торгового дома Потапова сделала очень правильный шаг: во время приватизации: разделила на коллектив все доли, акции, — рассказал три года назад в интервью Zelenograd.ru руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — Они подписали серьезные договора: если человек уходит, то продает акции только в коллектив, а не „наружу“, — поэтому их и поглотить достаточно сложно».



О причинах закрытия помещения в корпусе 1824 в торговом доме разговаривать не стали, но отметили, что это «временная реорганизация». А откроется после неё универмаг или нет — пока неясно. Между тем, помещение площадью более 1000 квадратных метров с подвалом предлагается различными агентствами недвижимости в аренду или на продажу уже с мая. Например, под размещение там банка, медицинского центра, магазина, фитнеса. Стоимость аренды — 1,6 миллиона рублей в месяц.

В этом году московский фонд капремонта подал в суд на торговый дом «Зеленоград» — потребовал выплатить 313 тысяч рублей долга по ежемесячным взносам на капитальный ремонт. Корпус 1824 — жилой дом, поэтому собственник нежилого помещения, как и все собственники в доме, должен платить взносы на капремонт, а торговый дом не платил. Суд постановил взыскать с магазина эти деньги.