Сотрудники магазина уже получили уведомления о работе до 1 мая, сообщил «Зеленоград.ру» осведомленный источник. Еще один источник в универмаге рассказал, что с большой вероятностью здесь откроется сетевой «Ашан». В самом «Ашане» не комментируют планы по развитию сети.

Ремонтироваться, в частности, будет подвальное помещение — там, где раньше продавали текстиль, обувь, мебель, зеркала и прочие предметы интерьера. «Может, возьмут туда продавцами», добавила собеседница.

Зеленоградский универмаг открылся на Центральной площади в начале 1980-х годов. В 1992-м был акционирован и стал ЗАО «Торговый дом «Зеленоград». Второе помещение универмага работало в 18-м микрорайоне (закрылось в 2017 году). Торговый дом «Зеленоград» последним из подобных московских магазинов работал в формате универмага — приоритетным способом торговли промтоварами в советские времена. В универмагах торгует один оператор, товары распределяются по тематическому принципу, и в тематических отделах находятся продавцы-консультанты.

После приватизации 90-х большинство крупных универмагов было акционировано, многие проданы и перепрофилированы. Площади сдали в аренду — так универмаги стали торговыми центрами. Зеленоградский универмаг выжил, потому что помещение находилось в собственности у акционеров. По данным системы «Контур-фокус» у ЗАО «Торговый дом «Зеленоград» десять акционеров, а среднесписочное число сотрудников на 2019 составило 112 человек.

«Генеральный директор магазина Татьяна Потапова сделала очень правильный шаг: во время приватизации разделила на коллектив все доли, акции, — рассказал в интервью „Зеленоград.ру“ руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — Они подписали серьезные договоры: если человек уходит, то продает акции только в коллектив, а не „наружу“, — поэтому их и поглотить достаточно сложно».

Год назад здание и землю под ним выставили на продажу. Тогда сделка оценивалась в 400—500 миллионов рублей. Площадь помещения 9227 квадратных метра — это первый этаж и подвал. Земля под зданием тоже в собственности торгового дома «Зеленоград», плюс 230 кв.м под парковку. К октябрю цену снизили до 350 млн рублей. Одновременно агентства недвижимости предлагали в аренду от 500 до 3000 квадратных метров в универмаге. Все эти объявления впоследствии сняли с публикации, то есть, сделка так или иначе состоялась.