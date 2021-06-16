Торговый дом «Зеленоград» последним из подобных московских магазинов работал в формате универмага — приоритетным способом торговли промтоварами в советские времена. Отделы в зеленоградском магазине стали закрываться постепенно с начала года, а к лету товаров внутри осталось совсем мало — распродавали только небольшое количество одежды, обуви и сумок. Купленный товар всё ещё можно вернуть: 8-499-734-35-91 (по будням с 10:00 до 17:00).

Ранее источник в магазине сообщил, что здесь могут открыть гипермаркет «Ашан». В самом «Ашане» не комментируют планы по развитию сети.

Вывеска «Торговый дом «Зеленоград» пока на месте. А с фасадных витрин исчезли олени и прочие инсталляции, которые раньше там находились.