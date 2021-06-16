Универмаг на Центральной площади больше не работает. Формально он закрыт на ремонт, но в прежнем качестве магазин уже не откроется. Что там будет, пока точно неизвестно.
Торговый дом «Зеленоград» последним из подобных московских магазинов работал в формате универмага — приоритетным способом торговли промтоварами в советские времена. Отделы в зеленоградском магазине стали закрываться постепенно с начала года, а к лету товаров внутри осталось совсем мало — распродавали только небольшое количество одежды, обуви и сумок. Купленный товар всё ещё можно вернуть: 8-499-734-35-91 (по будням с 10:00 до 17:00).
Ранее источник в магазине сообщил, что здесь могут открыть гипермаркет «Ашан». В самом «Ашане» не комментируют планы по развитию сети.
Вывеска «Торговый дом «Зеленоград» пока на месте. А с фасадных витрин исчезли олени и прочие инсталляции, которые раньше там находились.
Зеленоградский универмаг открылся на Центральной площади в начале 1980-х годов. В 1992-м был акционирован и стал ЗАО «Торговый дом «Зеленоград». Второе помещение универмага работало в 18-м микрорайоне (закрылось в 2017 году). После приватизации 90-х большинство крупных универмагов было акционировано, многие проданы и перепрофилированы. Площади сдали в аренду — так универмаги стали торговыми центрами. Зеленоградский универмаг выживал, потому что помещение находилось в собственности у акционеров.
В прошлом году здание и землю под ним выставили на продажу. Тогда сделка оценивалась в 400—500 миллионов рублей. Площадь помещения 9227 квадратных метра — это первый этаж и подвал. Земля под зданием тоже в собственности торгового дома «Зеленоград», плюс 230 кв.м под парковку. К октябрю цену снизили до 350 млн рублей. Одновременно агентства недвижимости предлагали в аренду от 500 до 3000 квадратных метров в универмаге. Все эти объявления впоследствии сняли с публикации, то есть, сделка так или иначе состоялась.