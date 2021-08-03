Информацию о сбросе загрязняющих веществ в Ржавку рядом с МЖК «Мосводосток» получил 29 июня. При обследовании специалисты действительно обнаружили в акватории пруда масляные пятна.

Для локализации и устранения загрязнения оперативно установили боновые заграждения, поверхность воды обработали специальным сорбентом, а также удалили загрязнённый грунт.

Стали искать точку слива отходов — для этого обследовали водосточные сети, ведущие к водоёму. В итоге определили, что это был залповый сброс — предположительно мазута — через смотровой колодец на выезде из Зеленограда (Московский проспект, дом 1, строение 1). «Залповый» в данном случае означает разовый, практически мгновенный сброс (как будто взяли и разом ведро вылили), при этом, как отдельно пояснили в ведомстве, не имеет значения, превышена ли предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ или нет.

«Количественный химический анализ отобранных проб воды показал превышение показателей нефтепродуктов», — сообщили нам в «Мосводостоке» и добавили, что «установить виновного в загрязнении не представилось возможным из-за кратковременности сброса». Ещё уточнили, что последствий для флоры и фауны реки Ржавки и Никольского пруда не обнаружили, поскольку быстро ликвидировали загрязнение.