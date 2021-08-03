Маслянистые разводы покрыли в конце июня поверхность реки Ржавки и Никольского пруда в МЖК. «Зеленоград.ру» отправил запрос в «Мосводосток» о причинах загрязнения и принятых мерах для очистки водоёма и поимки виновных. Вот что нам ответили.
Информацию о сбросе загрязняющих веществ в Ржавку рядом с МЖК «Мосводосток» получил 29 июня. При обследовании специалисты действительно обнаружили в акватории пруда масляные пятна.
Для локализации и устранения загрязнения оперативно установили боновые заграждения, поверхность воды обработали специальным сорбентом, а также удалили загрязнённый грунт.
Стали искать точку слива отходов — для этого обследовали водосточные сети, ведущие к водоёму. В итоге определили, что это был залповый сброс — предположительно мазута — через смотровой колодец на выезде из Зеленограда (Московский проспект, дом 1, строение 1). «Залповый» в данном случае означает разовый, практически мгновенный сброс (как будто взяли и разом ведро вылили), при этом, как отдельно пояснили в ведомстве, не имеет значения, превышена ли предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ или нет.
«Количественный химический анализ отобранных проб воды показал превышение показателей нефтепродуктов», — сообщили нам в «Мосводостоке» и добавили, что «установить виновного в загрязнении не представилось возможным из-за кратковременности сброса». Ещё уточнили, что последствий для флоры и фауны реки Ржавки и Никольского пруда не обнаружили, поскольку быстро ликвидировали загрязнение.
По факту сброса загрязняющих веществ «Мосводосток» подал заявление в отдел полиции по районам Матушкино и Савёлки.
Сбросы в зеленоградские реки продолжаются годами, но виновных так и не находят. Конкретно в этом отделе уже несколько лет лежат заявления предприятия об аналогичных случаях: на реке Сходне, Болдовом ручье, Ржавке. На запросы «Зеленоград.ру» о результатах расследований «Мосводосток» отвечает, что об этом надо спрашивать полицию. Полиция отвечает, что информация о ходе расследований — у заявителя, то есть «Мосводостока».
Точку сброса загрязняющих веществ находят обычно без проблем, а установить виновника почему-то не выходит. При расследовании загрязнения реки Ржавки в ноябре прошлого года, когда вода в ней посинела, «Зеленоград.ру» обращался в префектуру с вопросом о возможности видеонаблюдения за предполагаемыми местами слива отходов на Ленинградском шоссе. Там ответили, что это нецелесообразно.