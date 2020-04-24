Болдов ручей обследовали и почистили. В полицию готовят заявление для поиска виновного в сбросах 24.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Белое вещество с запахом краски или растворителя окрасило в среду Болдов ручей. На нашу публикацию об этом ответил представитель «Мосводостока». Он рассказал, как коммунальная служба устраняла последствия и что будет дальше.

К загрязненному ручью «Мосводосток» отправил аварийную бригаду, которая обследовала русло. Выяснили, что несанкционированный сброс произошёл через «дождеприёмный колодец» на Ленинградском шоссе при въезде в Зеленоград. Кто это сделал — неизвестно.

Чтобы загрязняющие вещества не попали в реку Сходню, в которую впадает ручей в 11-м микрорайоне перед Школьным озером, специалисты установили «нефтесорбирующий бон в русле Болдова ручья для сбора нефтесодержащих продуктов», «проведена оперативная обработка угольным терморасщеплённым сорбентом». Также пришлось остановить работу очистного сооружения на Филаретовской улице" для сбора, отстоя и очистки загрязнённой воды".

На вопрос «Зеленоград.ру», сообщил ли «Мосводосток» о случившемся в правоохранительные органы для поиска виновного, служба ответила, что они сейчас готовят пакет документов для подачи заявления.

В июне 2018 года в Болдов ручей уже превращали в «молочную реку». Тогда неизвестные слили в ливнёвку — возможно, ту же самую — лакокрасочные вещества. Это был не первый и не последний случай несанкционированного сброса загрязнителей в водосток. Несмотря на повторяющееся преступление и заявления в полицию, виновных так и не нашли.

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Метки:
экология, микрорайон 11, река сходня, загрязнение
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