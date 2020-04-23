Болдов ручей побелел из-за слитых отходов. Такое уже было, но виновника не нашли 23.04.2020 ZELENOGRAD.RU

На молочную речку стал похож Болдов ручей в 11-м микрорайоне в среду, 22 апреля. Что-то окрасило его в белый цвет, и от ручья «сильно пахло растворителями, краской или чем-то в этом духе», говорит очевидец.

О случившемся рассказал «Зеленоград.ру» местный житель.

Подобная история происходит с Болдовым ручьём не впервые. Например, в 2018 году он тоже окрасился в белый цвет из-за слива через водосточную решетку лакокрасочных веществ. Сброс произошел где-то на Ленинградском шоссе при въезде в Зеленоград.

По одной из версий, в тот раз химическое вещество могло попасть в ручей от предприятия, обрабатывающего камень, — оно расположено неподалеку, в Западной промзоне. Такое уже случалось раньше.

Полиция так и не нашла злоумышленников, сливших отходы в водосток. «Зеленоград.ру» спросит у полиции, «Мосводостока» и «Москоллектора», в какой стадии находится расследование, что произошло на этот раз и что они делают, чтобы найти и наказать виновников.

Болдов ручей — левый приток реки Сходни в Зеленограде. В водопроводную систему и городские водоёмы эти воды не попадают. От них реку уводит подземный обводной коллектор.

Читайте также
Белое вещество в Болдовом ручье оказалось отходами производства. В городской пруд они не попали
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Верите ли вы, что виновника найдут и накажут?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 20 человек
Метки:
экология, микрорайон 11, река сходня, загрязнение
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Болдов ручей побелел из-за слитых отходов. Такое уже было, но виновника не нашли Новости
Началась подготовка к рекультивации свалки на месте будущего комплекса по переработке отходов рядом с Зеленоградом. Протекающую там реку поместят в трубу Новости
22 апреля может стать самым ветреным днём с начала века Новости
Здесь был Ленин. Зачем вождь мировой революции приезжал в окрестности будущего Зеленограда и с кем здесь встречался Истории
В зеленоградских лесах стало больше птиц. И вообще карантин хорошо влияет на природу Новости
Зеленоград присоединился к виртуальным митингам против самоизоляции. Люди «вышли» к префектуре Новости
Собака на карантине. Как животные, хозяева и волонтеры помогают друг другу во время эпидемии Истории
Для сына священника из Андреевки собрали треть суммы на самое дорогое лекарство в мире. Чтобы сделать укол осталось всего пять месяцев Новости
«Сегодня прекратило работать моё отделение — треть сотрудников заболели». Врач из Зеленограда об одном из самых опасных воздействий коронавируса Блоги
Новые записи в дневнике волонтёра. Журналист «Зеленоград.ру» день за днём рассказывает о своей работе волонтёром во время эпидемии коронавируса Истории
Сотрудница «Пятерочки» испекла куличи и раздавала их пожилым посетителям прямо в магазине Жизнь
«Маска многоразовая — можно брать». Кто-то из жильцов бесплатно раздаёт соседям собственноручно сшитые маски Жизнь
Навальный запустил петицию о поддержке людей и бизнеса во время эпидемии. Он требует прямых выплат Новости
На очистных сооружениях включили ультрафиолетовое обеззараживание Новости
«Долечивайтесь на работе — результатов вашего теста на коронавирус я не знаю, компьютер не работает». Типичная история про поликлинику Истории
В Андреевке врач пришел в поликлинику на обследование. Он сказал, что у него положительный тест на коронавирус Истории
День открытых дверей в МИЭТ — 25 апреля (онлайн) Афиша
Волонтёры не получили рабочие пропуска для поездок по городу. Продолжение их работы под вопросом Новости
Депутат Мосгордумы попросил сотрудников «Жилищника» сократить работу и не собираться вместе Новости
Амбулаторный центр с компьютерной томографией для диагностики коронавируса заработал на базе зеленоградской горбольницы Новости
На восьми аварийных переходах до конца года установят светофоры Новости
Ограничения на передвижения и работу предприятий продлены до 1 мая. Что нового в пропускной системе Новости
Великий регент, дирижёр-вождь и ученик Чайковского из Ржавок — история Василия Орлова Истории
Почему муниципальный тариф ЖКХ не подходит для обслуживания коммерческих новостроек. Объясняет управляющая компания ЖК «Зеленоград Сити» Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру