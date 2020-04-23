О случившемся рассказал «Зеленоград.ру» местный житель.

Подобная история происходит с Болдовым ручьём не впервые. Например, в 2018 году он тоже окрасился в белый цвет из-за слива через водосточную решетку лакокрасочных веществ. Сброс произошел где-то на Ленинградском шоссе при въезде в Зеленоград.

По одной из версий, в тот раз химическое вещество могло попасть в ручей от предприятия, обрабатывающего камень, — оно расположено неподалеку, в Западной промзоне. Такое уже случалось раньше.

Полиция так и не нашла злоумышленников, сливших отходы в водосток. «Зеленоград.ру» спросит у полиции, «Мосводостока» и «Москоллектора», в какой стадии находится расследование, что произошло на этот раз и что они делают, чтобы найти и наказать виновников.

Болдов ручей — левый приток реки Сходни в Зеленограде. В водопроводную систему и городские водоёмы эти воды не попадают. От них реку уводит подземный обводной коллектор.