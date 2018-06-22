2 июня в Болдов ручей попали лакокрасочные вещества — через водосточную решетку, расположенную на Ленинградском шоссе при въезде в Зеленоград. Белая химическая жижа частично стекла в реку Сходня, но в зеленоградские водоемы не попала. Об этом Zelenograd.ru сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

Сброс лакокрасочных веществ обнаружили в районе оголовка коллектора Болдова ручья во 2-м Западном проезде. Для локализации и устранения загрязнения на выходе из коллектора были установлены боновые заграждения, акватория ручья обработана сорбентом. Химический анализ воды показал существенное превышение нормативных показателей.

От источника загрязнения — предположительно, в районе 41 километра Ленинградском шоссе, — сточные воды по руслу Болдова ручья пошли на очистное сооружение на Филаретовской улице. «Указанное сооружение по своим технологическим характеристикам не предназначено для очистки от продуктов лакокрасочного производства», отметили в «Мосводостоке. То есть, удалось очистить воду только частично, и на выходе часть вещества попала в реку Сходня.

Но в городской пруд, как утверждали жители, химические загрязнения не попали, как и в Школьное озеро. До впадения в пруд река Сходня через оголовок уходит в обгонный коллектор и дальше открытым руслом в очистные сооружения на Восточной коммунальной зоне, где проходит дополнительную очистку.

«Химическое вещество пришло в коллектор на Филаретовской, скорее всего, от предприятия, обрабатывающего камень, — рассказал Zelenograd.ru сотрудник одного из зеленоградских отделов „Мосводостока“. — Такое уже происходило раньше. Организация работает в Западной промзоне». По словам специалиста, в этот раз пришло такое количество отходов производства, что очистить воду на станции было просто невозможно.

По результатам анализов проб воды в Большом городском пруду и Школьном озере — до и после инцидента, — качество воды соответствует санитарным нормам. Природная вода в Болдовом ручье сейчас без признаков загрязнений. По факту сброса загрязняющих вещества подано заявление в полицию.