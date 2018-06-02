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Неизвестное вещество окрасило городской пруд и Сходню в белый цвет 02.06.2018 ZELENOGRAD.RU

След привел к коллектору очистных сооружений на Филаретовской улице.

Река молочного цвета, вытекающая из трубы организации, добралась до Большого городского пруда и дальше, поделился с Zelenograd.ru очевидец, гулявший неподалеку.

Как рассказали в «Мосводостоке», к которому относятся очистные сооружения № 1, на месте уже побывали инженер и эколог, воду из стока отправили на исследование. Сейчас выясняют, кто слил в коллектор очистных белую субстанцию.

Сброс произошел где-то на Ленинградском шоссе между Солнечногорском и Зеленоградом. По одной из версий, это может быть краска, поскольку у жидкости отчетливый ацетоновый запах. Одновременно в организации заверили, что в водопроводную воду вещество не попадет.

Река Сходня рядом с очистными сооружениями в Зеленограде днем 2 июня

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