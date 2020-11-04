Болдов ручей обследовали и почистили. В полицию готовят заявление для поиска виновного в сбросах
В среду, 4 ноября, вода в реке Ржавке помутнела и приобрела, по описанию нашего читателя, «ужасный и отвратительный синюшный окрас». Фото сделаны там, где река вытекает из подземного коллектора под Московским проспектом и течёт в Никольский пруд возле МЖК, а также по дороге в «Зеленопарк». «Зеленоград.ру» выясняет причину.
Фото: instaalekg
Фото: instaalekg
Фото: dmit75ry
Подобные изменения цвета регулярно происходят и с Болдовым ручьём. Известно, что там были несанкционированные сбросы через сливную канализацию рядом с Ленинградским шоссе. Несмотря на обращения в полицию «Мосводостока», следствие не установило точку слива и виновных в загрязнении.
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