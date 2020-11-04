В среду, 4 ноября, вода в реке Ржавке помутнела и приобрела, по описанию нашего читателя, «ужасный и отвратительный синюшный окрас». Фото сделаны там, где река вытекает из подземного коллектора под Московским проспектом и течёт в Никольский пруд возле МЖК, а также по дороге в «Зеленопарк». «Зеленоград.ру» выясняет причину.