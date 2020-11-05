Подобное регулярно происходит с Болдовым ручьём, причём по той же схеме: неизвестные сливают химические отходы в водоприёмные колодцы на Ленинградском шоссе — таких инцидентов было не менее трёх.



«Мосводосток» обратился в полицию, чтобы с её помощью отыскать злоумышленников, отравляющих Ржавку и Болдов ручей. «Зеленоград.ру» выясняет, что в них слили, каковы последствия для реки и ручья и как продвигается дело с розыском экологических преступников.