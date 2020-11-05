Посиневшую воду в Ржавке откачали и забрали на исследование 05.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Кто-то слил отходы в водоприёмный колодец на проезжей части Ленинградского шоссе — они попали в реку Ржавку и окрасили её в «ужасный и отвратительный синюшный» цвет, как описал вчера наш читатель. Загрязнение видели на пути из подземного коллектора под Московским проспектом в сторону Никольского пруда возле МЖК и по дороге в «Зеленопарк». А сегодня, 5 ноября, специалисты «Мосводостока» устраняли последствия загрязнения.

Течение в русле Ржавки почти отсутствует, поэтому загрязнение далеко не распространилось. Например, ниже, на границе с восточной коммунальной зоной — примерно в трёх с половиной километрах от трубы, из которой река вытекает, — вода не помутнела и не окрасилась.

«Загрязняющие вещества запаха не имеют, следов гибели флоры и фауны не зафиксировано», — уточнили для «Зеленоград.ру» в «Мосводостоке». Что это за вещества, ещё предстоит выяснить — для этого из русла взяли пробы воды и отправили на исследование.

На реке поставили боновые заграждения, чтобы локализовать загрязнение. Испорченную воду откачали спецтехникой.

Подобное регулярно происходит с Болдовым ручьём, причём по той же схеме: неизвестные сливают химические отходы в водоприёмные колодцы на Ленинградском шоссе — таких инцидентов было не менее трёх.

«Мосводосток» обратился в полицию, чтобы с её помощью отыскать злоумышленников, отравляющих Ржавку и Болдов ручей. «Зеленоград.ру» выясняет, что в них слили, каковы последствия для реки и ручья и как продвигается дело с розыском экологических преступников.

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Метки:
экология, река ржавка
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