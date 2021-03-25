Река Сходня возле Школьного озера запахла моющими средствами. Сбросы в нее продолжаются годами, а виновных найти не могут 25.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Вода в Болдовом ручье и реке Сходне рядом со Школьным озером в очередной раз окрасилась в белый цвет. В воздухе сильный запах моющих средств, рассказал нам читатель «Зеленоград.ру», заставший такую картину во время прогулки вдоль русла в среду, 24 марта.

В «Мосводостоке» нам сообщили, что получили сигнал и специалисты выезжали на место. Однако на момент публикации результатов ещё не было.

Загрязнение Болдова ручья и Сходни стало уже типичным явлением. Такое происходило в июне 2018 года — белое вещество с сильным запахом растворителя, слитое в дождеприёмник где-то на Ленинградском шоссе под Зеленоградом (как и во всех других случаях), оказалось отходами производства. Это были некие лакокрасочные материалы, которые могли использовать на расположенном неподалёку предприятии по обработке камня.

Год назад, в апреле, всё повторилось: водоток вновь побелел и снова «сильно пахло растворителями, краской или чем-то в этом духе», рассказывал «Зеленоград.ру» очевидец. Были и другие случаи загрязнения, когда зеленоградские водотоки меняли цвет. Например, в ноябре прошлого года вода в реке Ржавке помутнела и приобрела, по описанию нашего читателя, «ужасный и отвратительный синюшный окрас».

По каждому факту этих происшествий «Мосводоток» подавал заявление в полицию, но ни в одном случае виновников так и не нашли. Более 90 процентов читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, и не верят, что нарушителей когда-нибудь найдут.

При расследовании загрязнения реки Ржавки, когда вода в ней посинела, «Зеленоград.ру» обращался в префектуру с вопросом о возможности видеонаблюдения за предполагаемыми точками слива отходов на Ленинградском шоссе. Там ответили, что это нецелесообразно.

Обновление (25 марта 13:00). После публикации пришёл ответ с фотографиями из «Мосводостока», что после обращения в центральную диспетчерскую службу «Мосводосток» 25 марта специалисты провели оперативное обследование Болдова ручья и реки Сходня. «По результатам обследования указанных водных объектов следов загрязнения не зафиксировано, вода имеет естественный прозрачный цвет, по органалептическим ощущениям посторонние химические запахи отсутствуют, следов гибели флоры и фауны также не зафиксировано».

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Метки:
экология, происшествия, река сходня, загрязнение, болдов ручей
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