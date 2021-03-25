Загрязнение Болдова ручья и Сходни стало уже типичным явлением. Такое происходило в июне 2018 года — белое вещество с сильным запахом растворителя, слитое в дождеприёмник где-то на Ленинградском шоссе под Зеленоградом (как и во всех других случаях), оказалось отходами производства. Это были некие лакокрасочные материалы, которые могли использовать на расположенном неподалёку предприятии по обработке камня.

Год назад, в апреле, всё повторилось: водоток вновь побелел и снова «сильно пахло растворителями, краской или чем-то в этом духе», рассказывал «Зеленоград.ру» очевидец. Были и другие случаи загрязнения, когда зеленоградские водотоки меняли цвет. Например, в ноябре прошлого года вода в реке Ржавке помутнела и приобрела, по описанию нашего читателя, «ужасный и отвратительный синюшный окрас».

По каждому факту этих происшествий «Мосводоток» подавал заявление в полицию, но ни в одном случае виновников так и не нашли. Более 90 процентов читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, и не верят, что нарушителей когда-нибудь найдут.

При расследовании загрязнения реки Ржавки, когда вода в ней посинела, «Зеленоград.ру» обращался в префектуру с вопросом о возможности видеонаблюдения за предполагаемыми точками слива отходов на Ленинградском шоссе. Там ответили, что это нецелесообразно.