Зеленоградские реки уже несколько лет подвергаются загрязнениям: то Болдов ручей и Сходня окрасятся в белый цвет, то Ржавка посинеет. Это происходит стараниями неизвестных злоумышленников, которые сливают разную химию в дождеприёмные колодцы на Ленинградском шоссе. Места сбросов находят, а злоумышленники остаются неизвестными. Выяснили, что нужно для их поимки, почему этого не могут (или не хотят?) сделать и как химические сбросы влияют на местную флору и фауну.
После загрязнения Ржавки в начале ноября посиневшую воду из реки откачали и отправили на исследование, а чтобы локализовать проблему, установили боновые заграждения. Однако через несколько дней местный житель заметил новое загрязнение, которое протекло за боны.
«Зеленоград.ру» обратился за результатами анализов и расследований в «Мосводосток», на балансе которого находятся эти городские водные объекты.
Субстанция в загрязнённой Ржавке была без запаха и маслянистых разводов. Аналитическая лаборатория «Мосводостока» определила в пробах «превышение показателей над установленными нормами». Предприятие не уточняет, что это за показатели и нормы, найдены ли в воде инородные вещества и какие. В заявлении, которое подали в полицию на следующий день после ЧП, предприятие просит «о принятии мер по привлечению к ответственности неизвестного лица, совершившего слив загрязнённой воды». В итоге из ответа так и непонятно, что окрасило воду в бирюзовый цвет.
В другую зеленоградскую речку — Болдов ручей — несанкционированные сбросы были в июне 2018-го и апреле 2020 года. Оба раза также обращались в полицию с похожей формулировкой, только по привлечению лиц, «совершивших слив загрязнений». В одном из случаев всё же определили, что в колодец сбросили лакокрасочные отходы. По всем эпизодам следствие ведёт отдел полиции по районам Матушкино и Савёлки, и оно продолжается, говорит «Мосводосток».
Предприятие установило также, что сбросы производились в разные дождеприёмные колодцы на Ленинградском шоссе. «Мосводосток» утверждает, что обращался в префектуру «с целью оказания содействия по установке камер видеонаблюдения в местах возможных нарушений». А в префектуре «Зеленоград.ру» ответили, что ни само предприятие, ни его служба эксплуатации к ним не обращались.
Однако после редакционного запроса городская администрация созвонилась с руководителем службы эксплуатации «Мосводостока». В результате выяснили, что «предотвратить и определить места возможного сброса загрязняющих веществ в водостоки невозможно, а поставить камеры у каждой водоприёмной решётки нецелесообразно».
На самом деле «поставить камеру у каждой решётки» может быть эффективно, если обратиться к опыту соседей из Солнечногорска.
Кроме видеонаблюдения, существуют и другие способы контроля. В соседнем Солнечногорском округе для борьбы, например, с несанкционированными свалками используют фотоловушки. Их по поручению губернатора Андрея Воробьёва установили в местах потенциального сброса мусора и таким способом поймали около десятка нарушителей. Эти автономные и относительно бюджетные устройства работают круглосуточно, автоматически передавая фото- и видеоматериалы.
Активно использует в работе фотоловушки эколог и инспектор регионального общественного контроля Евгений Лашкевич, известный своими экологическими рейдами под Солнечногорском и рядом с Зеленоградом. С его помощью было остановлено и ликвидировано несколько крупных несанкционированных мусорных полигонов, в том числе свалка в Чашниково, горевшая больше двух недель.
— Фотоловушки — это самый эффективный способ установить виновника нарушений. По-другому не поймать, если только не сидеть в засаде и ловить с поличным, но на это, сами понимаете, сколько может уйти времени, причём с мизерной вероятностью, — прокомментировал для «Зеленоград.ру» Лашкевич. — А с помощью фотоловушки можно увидеть, кто нарушает, и по номеру машины вычислить собственника.
Некоторые участки Ржавки, Болдова ручья, Сходни протекают в границах особо охраняемой природной территории. На прилегающих участках зарегистрировано более десятка видов птиц, животных, растений, занесённых в Красную книгу Москвы.
При этом «Мосводосток» и «Мосприрода» утверждают, что негативных последствий для флоры и фауны зафиксировано не было — «благодаря оперативным и своевременным мероприятиям „Мосводстока“ по ликвидации выявленных нарушений».
«Зеленоград.ру» отправит запрос в полицию, чтобы выяснить, как идут расследования.