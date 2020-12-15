Что сливают в реки

После загрязнения Ржавки в начале ноября посиневшую воду из реки откачали и отправили на исследование, а чтобы локализовать проблему, установили боновые заграждения. Однако через несколько дней местный житель заметил новое загрязнение, которое протекло за боны.

«Зеленоград.ру» обратился за результатами анализов и расследований в «Мосводосток», на балансе которого находятся эти городские водные объекты.

Субстанция в загрязнённой Ржавке была без запаха и маслянистых разводов. Аналитическая лаборатория «Мосводостока» определила в пробах «превышение показателей над установленными нормами». Предприятие не уточняет, что это за показатели и нормы, найдены ли в воде инородные вещества и какие. В заявлении, которое подали в полицию на следующий день после ЧП, предприятие просит «о принятии мер по привлечению к ответственности неизвестного лица, совершившего слив загрязнённой воды». В итоге из ответа так и непонятно, что окрасило воду в бирюзовый цвет.

В другую зеленоградскую речку — Болдов ручей — несанкционированные сбросы были в июне 2018-го и апреле 2020 года. Оба раза также обращались в полицию с похожей формулировкой, только по привлечению лиц, «совершивших слив загрязнений». В одном из случаев всё же определили, что в колодец сбросили лакокрасочные отходы. По всем эпизодам следствие ведёт отдел полиции по районам Матушкино и Савёлки, и оно продолжается, говорит «Мосводосток».