Новые очаги пожара появились на засыпанной грунтом несанкционированной свалке в Чашниково. Очередное возгорание произошло в пятницу, 9 ноября.
Мусор продолжает тлеть под землей. «При доступе кислорода появляется огонь и дым. В сырую погоду эффект усиливается», — пишет на своей странице активист-эколог Евгений Лашкевич.
Стихийную свалку в двух километрах от Зеленограда, рядом с Ленинградским шоссе в деревне Чашниково, подожгли 21 октября. Первые несколько дней МЧС боролось с горением стандартными методами, но безрезультатно. На пятые сутки свалку начали засыпать грунтом, и 30 октября наконец погребли весь горящий мусор под землей.
Но даже во время тушения пожара и в следующие дни по ночам сюда продолжали свозить строительный и прочий мусор, сваливая буквально на свежий грунт. Не помешало и то, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации незаконной свалки и ее поджога, и 10-миллионные штрафы.
Свалка появилась в Чашниково в конце апреля — начале мая 2018 года. Несмотря на многочисленные, в течение нескольких месяцев обращения местных жителей, зеленоградцев, общественников в разные инстанции, она лишь продолжала расти.
«На данный момент задымление устранено, Росприроднадзор рассчитывает ущерб, причиненный окружающей среде арендатором данного земельного участка», — сообщает Лашкевич.
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