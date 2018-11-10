Стихийную свалку в двух километрах от Зеленограда, рядом с Ленинградским шоссе в деревне Чашниково, подожгли 21 октября. Первые несколько дней МЧС боролось с горением стандартными методами, но безрезультатно. На пятые сутки свалку начали засыпать грунтом, и 30 октября наконец погребли весь горящий мусор под землей.

Но даже во время тушения пожара и в следующие дни по ночам сюда продолжали свозить строительный и прочий мусор, сваливая буквально на свежий грунт. Не помешало и то, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации незаконной свалки и ее поджога, и 10-миллионные штрафы.