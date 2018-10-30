Десятый день дымит несанкционированная свалка в двух километрах от Зеленограда в деревне Чашниково. Основной участок возгорания к 30 октября засыпали грунтом, но остатки продолжают чадить.

Местный активист-эколог Евгений Лашкевич, почти ежедневно выезжающий на место событий с квадрокоптером, вновь побывал там в понедельник, 29 октября. По его рассказу, в этот раз входы на территорию свалки почему-то перекрыли. Рядом наготове стояли машины, груженные очередной партией грунта.

Видеосъемка сверху показала, что без грунтового панциря остается еще значительная часть свалки, и она по-прежнему тлеет. Открытых очагов горения не наблюдается. Запаха гари также значительно меньше по сравнению даже с субботой, когда поле активно засыпали и трамбовали.

Ранее Лашкевич сообщал, что, со слов представителя Пешковской администрации, на локализацию всей площади возгорания уйдет порядка двух дней. Это было 26 октября.