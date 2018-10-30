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Пожар на стихийной свалке рядом с Зеленоградом почти ликвидировали 30.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Десятый день дымит несанкционированная свалка в двух километрах от Зеленограда в деревне Чашниково. Основной участок возгорания к 30 октября засыпали грунтом, но остатки продолжают чадить.

Местный активист-эколог Евгений Лашкевич, почти ежедневно выезжающий на место событий с квадрокоптером, вновь побывал там в понедельник, 29 октября. По его рассказу, в этот раз входы на территорию свалки почему-то перекрыли. Рядом наготове стояли машины, груженные очередной партией грунта.

Видеосъемка сверху показала, что без грунтового панциря остается еще значительная часть свалки, и она по-прежнему тлеет. Открытых очагов горения не наблюдается. Запаха гари также значительно меньше по сравнению даже с субботой, когда поле активно засыпали и трамбовали.

Ранее Лашкевич сообщал, что, со слов представителя Пешковской администрации, на локализацию всей площади возгорания уйдет порядка двух дней. Это было 26 октября.

Евгений Лашкевич

Свалку в деревне Чашниково, расположенную на частной территории, подожгли утром 21 октября. Предположительно — это может быть арендатор участка, который, вероятно, вывозу мусора на легальный полигон предпочел сжечь «улики».

Местные жители, задыхающиеся от едкого смога, начали бить во все колокола: ни в домах не укрыться, ни тем более на улицу выйти. С одной стороны, районная администрация отреагировала почти мгновенно. Глава Пешковского поселения и его зам выехали на место в первый же день и провели там два дня. Скоро стало ясно, что силами МЧС не справиться и единственный способ ликвидировать пожар — засыпать территорию грунтом. Свалку окопали по периметру, чтобы локализовать очаг возгорания и не дать огню перекинуться, в частности, на стоящий рядом лес.

По первому замыслу, засыпать грунтом очаг возгорания должен был арендатор (тот самый, который, предположительно, пытался избавиться от мусора не вывозом, а поджогом).

Из хроники Евгения Лашкевича, блогера, активиста-эколога, члена Общественной палаты Солнечногорского района:

25 октября он пишет: «По последней информации, подтягивают на помощь клинских пожарных. Произошло чудо, собственник земельного участка починил экскаватор который примет участие в тушении пожара, на данный момент половина зоны возгорания свалки уже локализована».

26 октября такая запись: «Сегодня в 17.00 на пожар […] прибыл инспектор Росприроднадзора по ЦФО. По факту пожара на данном земельном участке возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КОАП РФ. […] На момент проведения проверки инспекторами Росприроднадзора […] мероприятия по ликвидации возгорания не проводились, противопожарная техника отсутствует, единственный экскаватор арендатора, который участвовал в тушении пожара, уже находится в неисправном состоянии. Возобновились очаги открыто горения».

Одновременно зеленоградцы жалуются на запах гари не только со стороны Ленинградского шоссе, близ которого расположена деревня Чашниково с горящей свалкой, но и с вырубки за 17-м микрорайоном. Все выходные, а точнее, с пятницы, 26 октября, до понедельника здесь снова что-то жгли.

Третий день дымит на вырубке за 17-м микрорайоном Зеленограда. Фото от 29 октября 2018 года в 13:30
Дмитрий У.
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