Крюково затянуло дымом из-за неизвестного пожара

Зеленоградская диспетчерская всю ночь и утро принимала звонки от горожан: люди жаловались, что не могут уснуть, задыхаясь от запаха гари. Были также звонки из 9, 14 и 18-го микрорайонов. В Зеленограде при этом пожаров не зафиксировано. Жители рассказывают: горит в лесополосе, предположительно за городом. Другие говорят, что жгут лес с покрышками в Бакеево. «Жгут остатки деревьев (пни и ветки) на Пятницком шоссе, на вырубках за 17-м районом примерном» , — пишут еще. Обвиняют и некую контору по приему цветмета: мол, там постоянно что-то жгут. А еще рядом «сортировка мусора». Палят в основном ночью, утверждают очевидцы.

«Горит уже две недели. Когда горело третий или четвертый день, я пошла своими ногами разузнать, что там горит и где. Это поле — 56 гектаров (там табличка стоит), недалеко от улицы Зеленой. Там организованный поджог старых деревьев и пней. Невыносимой стала ситуация пару дней, потому что туман, соединяясь с дымом, не дает дышать. „101“ фиксирует вызов, но говорит, что ничего сделать нельзя, так как этот поджог „официальный“» , — пишет наш подписчик.

Тем временем официально ни одна из служб не подтверждает ни пожаров, ни контролируемых сжиганий.

В солнечногорской диспетчерской, как и местной, ни о каких пожарах не слышали. Что и где горит — в МЧС и пожарных службах не знают. Самая распространенная версия, которую излагают местным жителям, — сжигание порубочных остатков, которая опять же не подтверждается официальной информацией, в том числе опубликованной на сайтах МЧС: близ Зеленограда процедура не стояла в планах и не проводилась.

В начале сентября дым из-за лесных пожаров на территории Солнечногорского района накрыл Зеленоград почти целиком. Неофициально говорили о несанкционированном сжигании порубочных остатков, официальную причину МЧС города и области и лесхозы не называли.