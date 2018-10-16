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Крюково затянуло дымом из-за неизвестного пожара 16.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Удушливой дымкой затянуло южную половину города. Наибольшую концентрацию дыма местные жители отмечают в 16, 17, 20 и 23-м микрорайонах с ночи на вторник, 16 октября.

Julia Gryadunova

Зеленоградская диспетчерская всю ночь и утро принимала звонки от горожан: люди жаловались, что не могут уснуть, задыхаясь от запаха гари. Были также звонки из 9, 14 и 18-го микрорайонов. В Зеленограде при этом пожаров не зафиксировано. Жители рассказывают: горит в лесополосе, предположительно за городом. Другие говорят, что жгут лес с покрышками в Бакеево. «Жгут остатки деревьев (пни и ветки) на Пятницком шоссе, на вырубках за 17-м районом примерном» , — пишут еще. Обвиняют и некую контору по приему цветмета: мол, там постоянно что-то жгут. А еще рядом «сортировка мусора». Палят в основном ночью, утверждают очевидцы.

«Горит уже две недели. Когда горело третий или четвертый день, я пошла своими ногами разузнать, что там горит и где. Это поле — 56 гектаров (там табличка стоит), недалеко от улицы Зеленой. Там организованный поджог старых деревьев и пней. Невыносимой стала ситуация пару дней, потому что туман, соединяясь с дымом, не дает дышать. „101“ фиксирует вызов, но говорит, что ничего сделать нельзя, так как этот поджог „официальный“» , — пишет наш подписчик.

Тем временем официально ни одна из служб не подтверждает ни пожаров, ни контролируемых сжиганий.

В солнечногорской диспетчерской, как и местной, ни о каких пожарах не слышали. Что и где горит — в МЧС и пожарных службах не знают. Самая распространенная версия, которую излагают местным жителям, — сжигание порубочных остатков, которая опять же не подтверждается официальной информацией, в том числе опубликованной на сайтах МЧС: близ Зеленограда процедура не стояла в планах и не проводилась.

В начале сентября дым из-за лесных пожаров на территории Солнечногорского района накрыл Зеленоград почти целиком. Неофициально говорили о несанкционированном сжигании порубочных остатков, официальную причину МЧС города и области и лесхозы не называли.

«Это не туман. Это дым! Ужасный, едкий дым» (в ночь на 16 октября в 23-м микрорайоне)
zelbor23 / instagram.com
Лес за 17-м микрорайоном утром 16 октября
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Крюково затянуло дымом из-за неизвестного пожара
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Обсуждение
Дарья Евстратова
Вчера, 13:08
Горит уже 2 недели. Когда горело 3 или 4 день, я пошла своими ногами разузнать что там горит и где. Это поле - 56 гектар (там табличка стоит), недалеко от улицы Зеленой. Там организованный поджог старых деревьев и пней. Невыносимой стала ситуация пару дней, потому что туман соединяясь с дымом- не дает дышать. 101 фиксирует вызов, но говорит, что ничего сделать нельзя, так как этот поджог "официальный".
Кстати, все 56 гектар засадили молодыми деревьями в мае этого года, думаю, что в какой-то части поля от них тоже мало что осталось. Я написала в управу района сегодня. И призываю вас это сделать, чем нас будет больше, тем мы быстрее остановим произвол.
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