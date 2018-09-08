Зеленоград затянуло дымом от пожаров в области

К восьми часам вечера сообщения о смоге и сильном запахе гари поступали практически из всех микрорайонов.

«В 5-м районе с балкона вообще практически не видно домов из-за дыма», «В шестом районе дышать нечем: всё в дыму», «В 7-м тоже дышать невозможно, горечь во рту», «В 3-м районе… задыхаемся…», «В 23-м тоже пахнет гарью», «Какая жуткая гарь с 8 вечера на улице!!! Мы закрыли все окна. Кошмар!!! 12-й микрорайон в смоге […] давно такого не помним!», «12-й микрорайон с 8 вечера капитально накрыло гарью. А к 9 вечера все усилилось. Мы даже на салют не пошли. Сидим как мыши с закрытыми окнами» , — пишут Zelenograd.ru горожане.

Как нам сообщили в диспетчерской, в Солнечногорском районе сейчас (вечером 8 сентября) сжигают порубочные остатки в лесопосадках за Ржавками. А днем их жгли между стройкой в 17-м микрорайоне и рекой Горетовкой. «Это Московская область жжет под присмотром», — сообщили в службе «112».

При этом — хоть и заверяют, что процесс происходит «под присмотром», — сайт областного МЧС утверждает, что на 8 сентября сжигание порубочных остатков не запланировано.

Пресс-служба зеленоградского управления МЧС сообщила, что на территории города в субботу, 8 сентября, по состоянию на десять часов вечера пожаров не зафиксировано. Дым, который окутал Зеленоград, принесло ветром с территорий Московской области. Лаборатория главного управления МЧС России по городу Москве ведет постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха.