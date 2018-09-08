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Сильный пожар произошел в лесу за 17-м микрорайоном 08.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Вторые выходные подряд горит лес на территории Солнечногорского района вблизи 17-го микрорайона Зеленограда.

Лесной пожар с высоким пламенем на значительной площади заметили местные жители днем в субботу, 8 сентября.

Алексей Рулев

«Сжигают порубочные остатки», — сообщили Zelenograd.ru в пожарной службе, отметив, что проезд спецмашин к очагу возгорания серьезно затруднен. Однако заверили, что огонь не распространится на большую территорию, поскольку участок с одной стороны ограничен рекой [Горетовкой], а с другой — окопан [строительство 17-го микрорайона].

Пожарная техника все же сумела добраться до места, возгорание ликвидируют.

В воскресенье вечером, 2 сентября, очевидец другого лесного пожара за 17-м микрорайоном рассказал Zelenograd.ru: «Горит лес напротив 17-го района, огонь уничтожил небольшую сосновую рощу с восточной стороны от ЛЭП и уже перекинулся на западную сторону от нее. Еще немного — и загорится большой лесной массив. Пожарным звонили несколько раз, прошло несколько часов, но они так и не начали тушить этот пожар…»

В областном МЧС отказались комментировать происшествие, ссылаясь на то, что разместят информацию на сайте. Однако информация о лесных пожарах, сегодняшнем и прошлом, так и не появилась — будто и не было их. Но есть сообщения, что «сжигание порубочных остатков не запланировано» ни на 2 сентября, ни на 8-е.

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