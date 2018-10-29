Несанкционированную свалку в Чашниково — рядом с Ленинградским шоссе и в двух километрах от Зеленограда — подожгли утром в воскресенье, 21 октября. В первые же сутки едкий запах гари накрыл ближайшую округу, на третий день его почувствовали и жители «старого города», а затем стали жаловаться и крюковчане. Спустя неделю свалка продолжает дымить. Рассказываем, что там происходит.
«Весь этот беспредел происходит в микрорайоне Новые Дома деревни Чашниково. Люди задыхаются в своих же квартирах, а на улицу вообще не реально выйти», — сообщила Zelenograd.ru местная жительница на следующий день.
На одну из жалоб глава Пешковского поселения, в составе которого Чашниково, ответил, что в курсе сложившейся ситуации. 21 и 22 октября чиновник вместе с замом были на месте с утра до позднего вечера. «Организация занималась незаконной деятельностью по складированию строительного мусора. Министерством экологии собственник участка привлечен к административной ответственности (штраф более 10 миллионов рублей). […] В настоящее время собственник совместно с арендатором организуют разбор свалки (техникой растаскивают горящий мусор), после чего он будет засыпан землей для прекращения доступа кислорода и, соответственно, ликвидации возгорания. Последний раз созванивались в восьмом часу, техника была в пути, по вопросу доставки грунта договорились», — цитирует ответ главы сельского поселения другая местная жительница.
Из другого сообщения 23 октября: «Полчаса назад [то есть в 9 утра] общалась со старшим дежурным оператором: „пожарный наряд в ожидании разрешения от администрации“». Силами МЧС потушить горящую свалку не вышло. Да и бесполезно такие пожары тушить водой, объясняли жителям.
Вместе с сотрудниками отдела экологии Солнечногорской администрации и Госадмтехнадзора на горящую свалку выезжал активист-эколог из Общественной палаты района Евгений Лашкевич. На своей странице во «ВКонтакте» 23-го он написал: «Вся информация о возгорании свалки имеется в МЧС, которые пытались тушить, в настоящее время „перевели все стрелы“ на арендатора, мол, он есть и пускай тушит тяжелой техникой, грунтом засыпая очаг горения. Администрация Пешковского поселения тоже не может принять никаких мер для тушения пожара, так как данный земельный участок находится в частной собственности».
26 октября чиновники наконец отчитались на сайте администрации Солнечногорского района: «…Возгорание пожарные тушили спецтехникой и мотопомпами, однако они не смогли справиться с огнем. Экскаватором прокопали траншеи, что позволило локализовать очаг. Специалисты постановили: только засыпка грунтом погасит пожар. И сейчас груженые машины едут из Москвы на подмогу». (То есть прошедшие в минувшие выходные снег с дождями тоже не могли повлиять на ситуацию.) В сообщении также говорится, что поджог был умышленным. Общественники и местные жители предполагают, что штрафник и есть поджигатель, решивший таким способом ликвидировать гигантскую помойку, вместо того чтобы перевезти мусор на официальный полигон.
Стихийная свалка появилась в Чашниково еще весной. В мае в зеленоградскую префектуру поступило такое обращение: «Экология Зеленограда может ухудшиться из-за нелегальной свалки у границ города. В д. Чашниково […] там, где раньше планировалось строить крупный логистический центр, теперь свозят какую-то дрянь. Это видно из окон местных домов. Сначала была крупная техника, которая расчищала площадку. Мы думали, что началась стройка. Но, как оказалось, видимо, готовился полигон для мусора. Может быть, это не так, и я буду этому рад. Но гора растет. Машины там выгружали даже на майские праздники».
Спустя три месяца, 24 августа, зампрефекта Панин ответил беспокойному зеленоградцу, что по информации администрации Солнечногорского района невозможно определить точное местонахождение проблемы. Мол, для «принятия мер необходимо указать кадастровый номер земельного участка или географические координаты с приложением фотоматериалов» (которые, к слову, были представлены). Далее горожанину посоветовали обратиться, соответственно, в Солнечногорскую администрацию. То есть получается, что районная администрация не сумела найти проблемный участок даже после того, как минэкологии области уже провело там административное расследование.
Именно в августе по заявлению Лашкевича проводилась проверка по факту незаконного захоронения строительных и коммунальных отходов. На месте побывали участковый и сотрудник ОБЭП. Материалы проверки были переданы в следственный комитет. Министерство экологии провело экспертизу и установило ущерб около 12 миллионов рублей. Правда, со слов активиста, вплоть до чрезвычайного происшествия иск никому не предъявили, хотя и арендатор, и собственник были известны.
Все выходные и в ночь на понедельник, 29 октября, в отдельных районах Зеленограда вновь ощущался запах дыма. Несет ли его со стороны Чашниково или с территории за 17-м и 23-м микрорайонами — неясно.
Зеленоградцы почти весь октябрь дышат гарью. Началось всё, судя по жалобам, числа 9-го и продолжалось более двух недель. Сначала в МЧС и лесхозах отвечали, что никаких пожаров ни в Зеленограде, ни вокруг нет и никаких порубков не сжигают. Затем все же выяснилось, что действительно сжигание порубочных остатков производилось 11, 12 и 15 октября на вырубке как раз за 17-м микрорайоном на территории Солнечногорского района. А после сжигания возможно «дотлевание куч порубочных остатков», объяснили Zelenograd.ru в лесхозе. Однако 18 октября, например, местные жители наблюдали там не дотлевание, а открытый огонь.
Кроме того, называли и другие участки, где видели пламя. Также отмечали, что жгут не только дерево, но автомобильные покрышки да прочий мусор. Так, житель 23-го микрорайона рассказал Zelenograd.ru, что, по наблюдениям из окон верхних этажей, дым распространяется из района деревни Бакеево и севернее. Кроме того, жители микрорайона Малино неоднократно замечали источники дыма, расположенные в одноименной промзоне. Ту же локацию называли и другие очевидцы, подкрепляя свои рассказы фотографиями.
Буквально за месяц до этого, прямо во время празднования Дня города 8 сентября, горели вырубки за 17-м микрорайонам и в Ржавках — дымом затянуло весь город.
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