«Весь этот беспредел происходит в микрорайоне Новые Дома деревни Чашниково. Люди задыхаются в своих же квартирах, а на улицу вообще не реально выйти», — сообщила Zelenograd.ru местная жительница на следующий день.

На одну из жалоб глава Пешковского поселения, в составе которого Чашниково, ответил, что в курсе сложившейся ситуации. 21 и 22 октября чиновник вместе с замом были на месте с утра до позднего вечера. «Организация занималась незаконной деятельностью по складированию строительного мусора. Министерством экологии собственник участка привлечен к административной ответственности (штраф более 10 миллионов рублей). […] В настоящее время собственник совместно с арендатором организуют разбор свалки (техникой растаскивают горящий мусор), после чего он будет засыпан землей для прекращения доступа кислорода и, соответственно, ликвидации возгорания. Последний раз созванивались в восьмом часу, техника была в пути, по вопросу доставки грунта договорились», — цитирует ответ главы сельского поселения другая местная жительница.

Из другого сообщения 23 октября: «Полчаса назад [то есть в 9 утра] общалась со старшим дежурным оператором: „пожарный наряд в ожидании разрешения от администрации“». Силами МЧС потушить горящую свалку не вышло. Да и бесполезно такие пожары тушить водой, объясняли жителям.

Вместе с сотрудниками отдела экологии Солнечногорской администрации и Госадмтехнадзора на горящую свалку выезжал активист-эколог из Общественной палаты района Евгений Лашкевич. На своей странице во «ВКонтакте» 23-го он написал: «Вся информация о возгорании свалки имеется в МЧС, которые пытались тушить, в настоящее время „перевели все стрелы“ на арендатора, мол, он есть и пускай тушит тяжелой техникой, грунтом засыпая очаг горения. Администрация Пешковского поселения тоже не может принять никаких мер для тушения пожара, так как данный земельный участок находится в частной собственности».

26 октября чиновники наконец отчитались на сайте администрации Солнечногорского района: «…Возгорание пожарные тушили спецтехникой и мотопомпами, однако они не смогли справиться с огнем. Экскаватором прокопали траншеи, что позволило локализовать очаг. Специалисты постановили: только засыпка грунтом погасит пожар. И сейчас груженые машины едут из Москвы на подмогу». (То есть прошедшие в минувшие выходные снег с дождями тоже не могли повлиять на ситуацию.) В сообщении также говорится, что поджог был умышленным. Общественники и местные жители предполагают, что штрафник и есть поджигатель, решивший таким способом ликвидировать гигантскую помойку, вместо того чтобы перевезти мусор на официальный полигон.