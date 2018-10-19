1 комментарий
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Настоящий Мордор. Когда закончат выжигать вырубки вокруг Зеленограда 19.10.2018 ZELENOGRAD.RU

После долгого перерыва запах гари вернулся в Зеленоград. В начале сентября, прямо во время Дня города, горела вырубка за 17 микрорайонов и в Ржавках — дымом затянуло весь город. Спустя месяц пожары возобновились. В МЧС на жалобы жителей отвечали невнятно, но всё сводилось к тому, что продолжают жечь остатки деревьев после санитарной вырубки. Наш корреспондент сходил на места пожаров, а мы выяснили, кто отвечает за сжигание, когда это закончится и насколько опасно дышать в Крюково.

27 сентября комитет лесного хозяйства Московской области принял протокол об «очистке лесосеки от порубочных остатков». Речь шла об 27,5 гектарах Крюковского участка Клинского лесничества — это рядом с Зеленоградом. Здесь находятся остатки вырубки деревьев, которые были заражены короедом. Сама вырубка закончилась несколько лет назад, бревна вывезли, а небольшие стволы, пни и сучья оставили — их и называют «порубочные остатки».

В 2016 год министерство природных ресурсов РФ приняло приказ, по которому порубочные остатки в очагах распространения вредных организмов обязательно нужно сжигать. Их активно жгли и до появления приказа, но раньше хотя бы обсуждали альтернативные варианты. Например, измельчение порубочных остатков на месте. Теперь — толь

В этот раз сжигание производилось 11, 12 и 15 октября. На каждое из них областной МЧС выдавал письма с разрешением. Однако, после сжигания возможно «дотлевание куч порубочных остатков», говорит директор Клинского лесничества Юрий Наслиднык. Проще говоря, эти кучи горят несколько дней.

Ночью на местах сжигания точно никого людей, но днем кто-то должен присматривать за горением. Однако наши корреспонденты никого не видели ни сейчас, ни два года назад. При этом небольшие возгорания происходят повсеместно.

Сжигание продолжится, рассказал Zelenograd.ru Юрий Наслиднык. Прямо сейчас МЧС жечь запретило, но когда запрет будет снят, сжигание возобновят — другого выхода нет. Хорошая новость, в том, что большую часть порубочных остатков уже сожгли и осталось «немножко». Если погода позволит, закончить всё можно в течение недели. Так что подышать дымом Зеленограду и его соседям еще придется.

Дышать гарью — вредно. Однако оценить уровень концентрации продуктов горения в воздухе в районе Крюково сложно. Ближайшая станция, которая контролирует содержание в воздухе частиц PM10 (это как раз сажа), находится в 11 микрорайоне — почти в четырех километрах от места сжигания. Но даже она последние дни показывает резкое повышение концентрации PM10 — в ночь на 18 октября до 80% от предельно допустимой концентрации. А накануне вечером — 17 октября — станция контроля воздуха в Крюково показала превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в 1,3 раза.

 Реклама
Настоящий Мордор. Когда закончат выжигать вырубки вокруг Зеленограда Истории
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд Новости
Семейный день в КЦ «Зеленоград» Афиша
Общегородской осенний субботник - как поучаствовать? Афиша
Лекция "Необъятная вселенная" Афиша
Городской проект «Оффлайн-среда»: звезда инстаграма, сам себе визажист, завтра с шефом Афиша
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо
В клинской электричке во время движения отвалилась дверь
Хозяин квартиры погиб при пожаре в 14-м микрорайоне
Большой фестиваль мультфильмов
Супермаркет «Билла» в 10 микрорайоне закроется на реконструкцию до конца ноября
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Автоматизация производственного учета на 1С Компания МИКО
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Когда парк Победы снова откроют для прохода?
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Центр коррекционной педагогики «Логопед-Проф» — детям и взрослым Объявления
Магазин электроники Oldi.ru открылся на площади Юности. Промокод в честь открытия внутри Объявления
Школа красоты и светского воспитания General Models начинает набор на новый учебный год Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Спаси и сохрани! Читатели Zelenograd.ru рассказывают об опасных лифтах в своих домах
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
Почему Андреевке невыгодно быть отдельным городом. Доказывает глава Солнечногорского района
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки
Робота PinGO создали в школе 1557. Он умеет играть с детьми-инвалидами
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Депутат Госдумы от Зеленограда поддержала строительство пешеходного моста через городской пруд
Завершается снос крюковского вещевого рынка
Как сделать белоснежную улыбку. Врач стоматологической клиники «Дантистъ» — о новой и безопасной процедуре отбеливания зубов
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой
Лекции и мастер-классы для школьников в МИЭТе по субботам. Расписание
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Промзону с развалинами ЦИЭ сдали в аренду частному инвестору
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Я хочу поставить лавочку у подъезда, как это сделать? А как её потом убрать?
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Водителей без полиса ОСАГО начнут ловить с помощью камер с ноября
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек Партнерский материал
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Программа событий октября в корчме "Диканька" - разнообразно, интересно, вкусно! Объявления
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» Объявления
Обсуждение
Ольга Каплина
2 часа назад
Экология в Зеленограде стала отвратительная
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
OLDI - открытие в Зеленограде! Скидки по промокоду!
 Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама