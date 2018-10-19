В этот раз сжигание производилось 11, 12 и 15 октября. На каждое из них областной МЧС выдавал письма с разрешением. Однако, после сжигания возможно «дотлевание куч порубочных остатков», говорит директор Клинского лесничества Юрий Наслиднык. Проще говоря, эти кучи горят несколько дней.

Ночью на местах сжигания точно никого людей, но днем кто-то должен присматривать за горением. Однако наши корреспонденты никого не видели ни сейчас, ни два года назад. При этом небольшие возгорания происходят повсеместно.

Сжигание продолжится, рассказал Zelenograd.ru Юрий Наслиднык. Прямо сейчас МЧС жечь запретило, но когда запрет будет снят, сжигание возобновят — другого выхода нет. Хорошая новость, в том, что большую часть порубочных остатков уже сожгли и осталось «немножко». Если погода позволит, закончить всё можно в течение недели. Так что подышать дымом Зеленограду и его соседям еще придется.

Дышать гарью — вредно. Однако оценить уровень концентрации продуктов горения в воздухе в районе Крюково сложно. Ближайшая станция, которая контролирует содержание в воздухе частиц PM10 (это как раз сажа), находится в 11 микрорайоне — почти в четырех километрах от места сжигания. Но даже она последние дни показывает резкое повышение концентрации PM10 — в ночь на 18 октября до 80% от предельно допустимой концентрации. А накануне вечером — 17 октября — станция контроля воздуха в Крюково показала превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в 1,3 раза.