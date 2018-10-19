После долгого перерыва запах гари вернулся в Зеленоград. В начале сентября, прямо во время Дня города, горела вырубка за 17 микрорайонов и в Ржавках — дымом затянуло весь город. Спустя месяц пожары возобновились. В МЧС на жалобы жителей отвечали невнятно, но всё сводилось к тому, что продолжают жечь остатки деревьев после санитарной вырубки. Наш корреспондент сходил на места пожаров, а мы выяснили, кто отвечает за сжигание, когда это закончится и насколько опасно дышать в Крюково.
27 сентября комитет лесного хозяйства Московской области принял протокол об «очистке лесосеки от порубочных остатков». Речь шла об 27,5 гектарах Крюковского участка Клинского лесничества — это рядом с Зеленоградом. Здесь находятся остатки вырубки деревьев, которые были заражены короедом. Сама вырубка закончилась несколько лет назад, бревна вывезли, а небольшие стволы, пни и сучья оставили — их и называют «порубочные остатки».
В 2016 год министерство природных ресурсов РФ приняло приказ, по которому порубочные остатки в очагах распространения вредных организмов обязательно нужно сжигать. Их активно жгли и до появления приказа, но раньше хотя бы обсуждали альтернативные варианты. Например, измельчение порубочных остатков на месте. Теперь — толь
В этот раз сжигание производилось 11, 12 и 15 октября. На каждое из них областной МЧС выдавал письма с разрешением. Однако, после сжигания возможно «дотлевание куч порубочных остатков», говорит директор Клинского лесничества Юрий Наслиднык. Проще говоря, эти кучи горят несколько дней.
Ночью на местах сжигания точно никого людей, но днем кто-то должен присматривать за горением. Однако наши корреспонденты никого не видели ни сейчас, ни два года назад. При этом небольшие возгорания происходят повсеместно.
Сжигание продолжится, рассказал Zelenograd.ru Юрий Наслиднык. Прямо сейчас МЧС жечь запретило, но когда запрет будет снят, сжигание возобновят — другого выхода нет. Хорошая новость, в том, что большую часть порубочных остатков уже сожгли и осталось «немножко». Если погода позволит, закончить всё можно в течение недели. Так что подышать дымом Зеленограду и его соседям еще придется.
Дышать гарью — вредно. Однако оценить уровень концентрации продуктов горения в воздухе в районе Крюково сложно. Ближайшая станция, которая контролирует содержание в воздухе частиц PM10 (это как раз сажа), находится в 11 микрорайоне — почти в четырех километрах от места сжигания. Но даже она последние дни показывает резкое повышение концентрации PM10 — в ночь на 18 октября до 80% от предельно допустимой концентрации. А накануне вечером — 17 октября — станция контроля воздуха в Крюково показала превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в 1,3 раза.
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