Инспекторы экологического надзора 15 ноября завершили расследование сброса сточных вод в районе деревни Подолино которая находится в четырёх километрах от Зеленограда. Компанию-девелопера «КСК Инвест», которая допустила загрязнение, оштрафовали на 180 тысяч рублей.
В сентябре 2019 года администрация Химок обратилась в Министерство экологии Московской области, попросив проверить информацию о сбросе сточных вод в реку. Специалисты министерства выяснили, что по вине работников компании «КСК Инвест» неочищенные сточные воды были сброшены в ручей (видимо, это Горетовка), протекающий около Сходненской мебельной фабрики и впадающий в реку Сходню. По данным инспекторов, источником загрязнения стал коллектор, принадлежащей «КСК Инвест». Эта фирма занимается арендой, управлением и покупкой недвижимостью, а также приобретением земли.
Было проведено административное расследование, в результате на компанию наложили два штрафа на общую сумму 180 тысяч рублей. Муниципальное предприятие «Химводосток» ликвидировало источник сброса — загрязнение здесь прекратилось, заявляют в министерстве, а ситуация остается на их контроле, потому что Сходня — это приток Москвы-реки и источник питьевого и хозяйственного водоснабжения столицы.
О сливе в Сходню различных веществ сообщалось неоднократно, нарушения видят местные жители, которые гуляют рядом. Например, в 2018 году неизвестное вещество окрасило Сходню в районе Филаретовской улицы и городской пруд в белый цвет. А в октябре 2019 года наша читательница Юлия рассказала, что в это же месте вода внезапно, в течение нескольких минут, стала абсолютно черной и непрозрачной.
Источник загрязнения Сходни, протекающей через город, обычно находится вне границ Зеленограда. Поэтому, если вы стали очевидцем подобного случая, лучше обратиться в Минэкологии через форму на сайте или по телефонам +7(498)602-27-54 в управление государственного экологического надзора, +7(498)602-20-44 (добавочный 4-73-21) в отдел использования водных объектов.