Экологи нашли виновника загрязнения Горетовки и Сходни. Его оштрафовали на 180 тысяч 18.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Инспекторы экологического надзора 15 ноября завершили расследование сброса сточных вод в районе деревни Подолино которая находится в четырёх километрах от Зеленограда. Компанию-девелопера «КСК Инвест», которая допустила загрязнение, оштрафовали на 180 тысяч рублей.

В сентябре 2019 года администрация Химок обратилась в Министерство экологии Московской области, попросив проверить информацию о сбросе сточных вод в реку. Специалисты министерства выяснили, что по вине работников компании «КСК Инвест» неочищенные сточные воды были сброшены в ручей (видимо, это Горетовка), протекающий около Сходненской мебельной фабрики и впадающий в реку Сходню. По данным инспекторов, источником загрязнения стал коллектор, принадлежащей «КСК Инвест». Эта фирма занимается арендой, управлением и покупкой недвижимостью, а также приобретением земли.

Было проведено административное расследование, в результате на компанию наложили два штрафа на общую сумму 180 тысяч рублей. Муниципальное предприятие «Химводосток» ликвидировало источник сброса — загрязнение здесь прекратилось, заявляют в министерстве, а ситуация остается на их контроле, потому что Сходня — это приток Москвы-реки и источник питьевого и хозяйственного водоснабжения столицы.

О сливе в Сходню различных веществ сообщалось неоднократно, нарушения видят местные жители, которые гуляют рядом. Например, в 2018 году неизвестное вещество окрасило Сходню в районе Филаретовской улицы и городской пруд в белый цвет. А в октябре 2019 года наша читательница Юлия рассказала, что в это же месте вода внезапно, в течение нескольких минут, стала абсолютно черной и непрозрачной.

Источник загрязнения Сходни, протекающей через город, обычно находится вне границ Зеленограда. Поэтому, если вы стали очевидцем подобного случая, лучше обратиться в Минэкологии через форму на сайте или по телефонам +7(498)602-27-54 в управление государственного экологического надзора, +7(498)602-20-44 (добавочный 4-73-21) в отдел использования водных объектов.

Остановит ли штраф 180 тысяч дальнейшее загрязнение реки?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 172 человека
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Автобус 400 Т врезался в машину реанимации в Митино Новости
«Ведогонь-театр» покажет спектакль «Царь Федор Иоаннович» в сотый раз. И в последний Новости
Как бизнес на Центральном проспекте пострадал из-за зачистки тротуаров от припаркованных машин Истории
Экологи нашли виновника загрязнения Горетовки и Сходни. Его оштрафовали на 180 тысяч Новости
Профессор МИЭТ Александр Горбацевич избран академиком РАН Новости
Особо охраняемый заказник «Зеленоградский» готовятся учредить в границах города. Что это такое — очень подробный разбор Ответы
Лужи крови у подъезда обнаружили утром местные жители. Осторожно! Шокирующие фото Новости
Пропавшего жителя Ржавок нашли мертвым в лесу Новости
Конно-спортивный клуб «Альтис» в Зеленограде — что внутри? Партнерский материал
На маршрут 400-го «экспресса» добавили четыре автобуса Новости
Спасатели вытащили голубя из петли Жизнь
Новая образовательная площадка MIET Family: смарткубинг, школа дошколят, китайский язык и школа спикеров Реклама
Недавней аварии, в которой сбили 80-летнюю женщину, могло и не быть Истории
Строительство платной трассы М-11 официально завершено, а на пунктах оплаты изменили цвета знаков Новости
Редчайший краснокнижный можжевельник рекордного размера найден в лесу Зеленограда Новости
«Ведогонь-театр» готовит премьеру «Дон Жуана». Спектакль покажут на сцене ДК Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру