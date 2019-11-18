Инспекторы экологического надзора 15 ноября завершили расследование сброса сточных вод в районе деревни Подолино которая находится в четырёх километрах от Зеленограда. Компанию-девелопера «КСК Инвест», которая допустила загрязнение, оштрафовали на 180 тысяч рублей.

В сентябре 2019 года администрация Химок обратилась в Министерство экологии Московской области, попросив проверить информацию о сбросе сточных вод в реку. Специалисты министерства выяснили, что по вине работников компании «КСК Инвест» неочищенные сточные воды были сброшены в ручей (видимо, это Горетовка), протекающий около Сходненской мебельной фабрики и впадающий в реку Сходню. По данным инспекторов, источником загрязнения стал коллектор, принадлежащей «КСК Инвест». Эта фирма занимается арендой, управлением и покупкой недвижимостью, а также приобретением земли.