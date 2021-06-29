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В Никольский пруд возле МЖК сбросили отходы. Грязный поток перекрыли бонами 29.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Поток белой пены и грязные разводы появились на поверхности Никольского пруда — так называют водоём на реке Ржавке в МЖК. Здесь расположена одна из популярных зеленоградских зон отдыха. Купаться нельзя, но люди отдыхают на берегу, ловят рыбу, катаются на лодках.

Судя по видео, которое прислал в редакцию читатель «Зеленоград.ру», кто-то слил в пруд производственные отходы. На пути сброса установили временные боны, чтобы перекрыть распространение загрязнений. Пруд немного почистили, но химия или то, что слили, уже успели распространиться по руслу.

В «Мосводостоке» оперативно не смогли прокомментировать ситуацию, но обещали предоставить информацию, когда она появится.

В ноябре прошлого года вода в Ржавке — тоже недалеко от МЖК — посинела из-за неизвестных сбросов. В марте этого года река Сходня возле Школьного озера окрасилась в белый цвет и запахла моющими средствами. Сбросы производственных отходов в зеленоградские реки и водоёмы продолжаются годами, а виновных найти не могут.

На днях какую-то гадость сбросили в водохранилище рядом с деревней Рузино под Зеленоградом — в результате там погибла вся рыба. На Рузинских водоёмах это происходит уже в третий раз за последние четыре года. Виновников ловят, штрафуют, но находятся новые свиньи, которые продолжают губить экосистему, не давая ей оправиться от предыдущих экологических катастроф.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

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Метки:
экология, происшествия, мжк (микрорайон 5а), загрязнение воды, никольский пруд
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Обсуждение
Вчера, 15:57
А нельзя ли за это вешать на ближайшем дереве
Анна Аннина
Вчера, 16:31
Скоро выборы.Пусть ПАРТИИ найдут виновных,накажут их,а мы подумаем за кого голосовать.
Петр Иванов
Вчера, 17:35
сбросить могли только из пансионата "Никольский парк", вечером даже видно было, как среди тёмной воды течёт мутно-сизый ручей со стороны пансионата. только это было ещё весной. Как раз тогда и установили эти поплавки. Какая-то у вас запоздалая реакция)

Отредактировано: 29-06-2021, 17:34
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