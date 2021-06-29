Поток белой пены и грязные разводы появились на поверхности Никольского пруда — так называют водоём на реке Ржавке в МЖК. Здесь расположена одна из популярных зеленоградских зон отдыха. Купаться нельзя, но люди отдыхают на берегу, ловят рыбу, катаются на лодках.

Судя по видео, которое прислал в редакцию читатель «Зеленоград.ру», кто-то слил в пруд производственные отходы. На пути сброса установили временные боны, чтобы перекрыть распространение загрязнений. Пруд немного почистили, но химия или то, что слили, уже успели распространиться по руслу.

В «Мосводостоке» оперативно не смогли прокомментировать ситуацию, но обещали предоставить информацию, когда она появится.

В ноябре прошлого года вода в Ржавке — тоже недалеко от МЖК — посинела из-за неизвестных сбросов. В марте этого года река Сходня возле Школьного озера окрасилась в белый цвет и запахла моющими средствами. Сбросы производственных отходов в зеленоградские реки и водоёмы продолжаются годами, а виновных найти не могут.

На днях какую-то гадость сбросили в водохранилище рядом с деревней Рузино под Зеленоградом — в результате там погибла вся рыба. На Рузинских водоёмах это происходит уже в третий раз за последние четыре года. Виновников ловят, штрафуют, но находятся новые свиньи, которые продолжают губить экосистему, не давая ей оправиться от предыдущих экологических катастроф.