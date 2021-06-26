Сбросы убили рыбу в водохранилище под Зеленоградом. За последнее время это уже третья экологическая катастрофа в Рузинских водоёмах 26.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Мёртвую рыбу обнаружил читатель «Зеленоград.ру» в водоёме между деревнями Рузино и Брёхово в субботу, 26 июня. «Поехали с подругой открыть сезон на Рузинское водохранилище. Два дня назад там было чисто и прекрасно. Сегодня утром всё покрыто дохлой рыбой. Похоже на сброс, так как в воде плавает много чёрной бурлящей субстанции и пахнет чем-то похожим на сероводород», — рассказала читательница Анна.

«Зеленоград.ру» отправил информацию в министерство экологии и будет следить за расследованием.

А что за другие «экологические катастрофы»?

Два года назад погибла вся рыба в Чёрном озере, соединённом с Рузинским водохранилищем одним ручьём. Об экологической катастрофе рассказал известный блогер Илья Варламов, прежде чем власти занялись проблемой. Тогда говорили, что произошла авария на старой канализационной станции, которая перестала справляться с выросшей нагрузкой из-за активной жилой застройки.

Местные жители утверждали, что дело не только в канализационной станции — в водоём постоянно спускали отходы из коровника и котельной, потом кто-то закопал в протоке строительные отходы. А когда на озеро приехала экологическая комиссия, прямо на её глазах и в присутствии местных жителей к пруду подъехала ассенизационная машина и попыталась слить нечистоты. То же самое она проделала на следующий день.

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Водоём тогда почистили от рыбьих трупов в основном силами добровольцев. Экологи говорили, что на восстановление экосистемы уйдёт пять-шесть лет. Чем закончилось расследование — неизвестно.

За два года до этого, в 2017-м, тоже произошёл массовый мор рыбы на Рузинском водохранилище. Тогда в экологической катастрофе обвинили некое предприятие Зеленограда, которое отравило водоём сбросами. Специалисты говорили, что на восстановление водного баланса уйдёт восемь-девять лет и что возможны повторные заморы рыбы. Вот только кто-то активно продолжает её губить, когда, казалось, баланс восстановлен.

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Метки:
экология, происшествия, деревня рузино, загрязнение воды
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